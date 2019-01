Diebe entwenden im Raum Stansstad Autoschilder In der Nacht vom Montag auf Dienstag haben sich in Stansstad und Obbürgen mehrere Kennzeichendiebstähle ereignet.

Die Polizei sucht Zeugen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Am Dienstagmorgen gingen bei der Kapo Nidwalden Anrufe von Personen ein, welche meldeten, dass ihnen das Kontrollschild abhandengekommen sei. Auch an der Anmeldung wurden diverse Kontrollschilder als gestohlen gemeldet. Sämtliche Schilder wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendet. Personen, welche zu den Diebstählen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei unter Telefon 041 618 44 66 zu melden. (pd/rub)