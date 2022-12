Diebstahlversuch Zwei Täter überfallen Ladenbesitzerin in Stans – Polizei verhaftet sie in Fluchtauto Eine Stanser Ladenbesitzerin wurde am Mittwoch Opfer eines Diebstahlversuchs.

Die Täterschaft verbrachte die Nacht im Stanser Gefängnis. Bild: Florian Pfister (Stans, 27. Dezember 2021)

Es geschah mitten am Tag. Am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr wurde eine Ladenbesitzerin in Stans in ihrem Geschäft von einer Person abgelenkt, eine zweite Person durchsuchte gleichzeitig ihre Handtasche nach Wertsachen. Als sie dies bemerkte, ergriffen die beiden Täter die Flucht und beschädigten dabei eine Ladentüre.

Die Nidwaldner Polizei konnte die beiden bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Fluchtfahrzeug festnehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die beiden rumänischen Staatsbürger verbrachten die Nacht auf Donnerstag im Untersuchungsgefängnis in Stans. Sie wurden am Tag darauf mit einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Nidwalden aus der Haft entlassen. (zfo)