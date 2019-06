Diese Maturanden sind am Ziel angekommen

Laurin Berther aus Dallenwil (Note 5,61/78,5 Punkte) mit Schwerpunktfach Spanisch war der Jahrgangsbeste. Er sagt dazu:«Meine Vornoten waren alle so gut, dass ich die Prüfungen locker nehmen konnte. Mit diesem Ergebnis hätte ich allerdings nicht gerechnet. Jetzt gehts erst einmal in die RS bis Oktober. Bis zum Studienbeginn werde ich mir dann einen Job suchen. Was ich im nächsten Jahr studieren werde, ist noch offen. Interessieren würde mich die Studienrichtung Internationale Beziehungen. Ich freue mich auf die Zukunft, und auch, dass alle Kandidaten die Prüfungen bestanden haben.»

Jahrgangszweite Antonia Schulte aus Füringen/Stansstad (78 Punkte) mit Schwerpunktfach Latein wurde nicht nur Zweitbeste unter den Maturanden, sondern erhielt auch eine Auszeichnung für die beste Maturaarbeit. «Ich habe eine fotografische Nachstellung des bekannten Gemäldes Bacchus des italienischen Barockkünstlers Michelangelo Merisi da Caravaggio gemacht und in die Gegenwart inszeniert. Das habe ich von einer anderen Künstlerin gesehen und es hat mich fasziniert. Dabei habe ich zwei verschiedene Darstellungen gemacht. Eines davon vom 21. Jahrhundert, in dem ich Bacchus als verruchten, kiffenden Menschen dargestellt habe. Die Arbeit war ein grosser Aufwand, ich habe rund 100 Stunden dafür aufgewendet, aber es hat Spass gemacht. Dass meine Prüfungen so gut gelaufen sind, dass ich Jahrgangszweite bin, hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich habe viel gelernt, weil ich ehrgeizig bin. Als Nächstes werde ich einen gestalterischen Vorkurs in Luzern besuchen und danach entweder an einer Kunsthochschule studieren oder in Richtung Geschichte, Germanistik gehen. Zuerst gehts jetzt aber im August in die Ferien nach Schottland. Darauf freue ich mich. Und ich freue mich, dass alle die Matura bestanden haben.»

Yasmin Kugler aus Stans (77 Punkte) mit Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten war die Drittbeste: «Ich hatte nicht erwartet, dass ich unter die besten Drei komme. Ich werde jetzt ein Zwischenjahr einlegen und ein paar Monate in Palästina meine Arabisch-Kenntnisse vertiefen. Weil ich durch meine aus Palästina stammende Mutter nicht nur zweisprachig, sondern auch mit dem Thema Nahost-Konflikt aufgewachsen bin, würde ich gerne die Studienrichtung Internationale Beziehungen in Richtung Entwicklungshilfe einschlagen. In Frage käme aber auch etwas in Richtung Musik.» (bis)