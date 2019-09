Diese Schmuckstücke halten in Stans dem Regen stand Der zweite Antik- und Flohmarkt im Hauptort war ein Erfolg: Über 20 Stände luden zum Flanieren und Feilschen ein.

Einer der über 20 Stände des Antik- und Flohmarktes beim Schulhaus Tellenmatt. (Bilder: Elly Küffer/PD, Stans, 7. September 2019)

(pd/sma) Antiquitäten, Sammlerstücke, Spielsachen und Schmuck – der Antik- und Flohmarkt Stans sei auch in seiner zweiten Ausgabe ein voller Erfolg gewesen – trotz des durchzogenen Wetters. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Am 7. September 2019 zog der Markt viele Interessierte aus der Region zum Schulhaus-Areal Tellenmatt. An etwas mehr als 20 Ständen wurde fleissig gesucht, gefunden und gekauft. Gross und Klein kamen zum Feilschen und Flanieren.

Fleissige Helfer und rhythmischer Sound

Am Samstagmorgen um 7 Uhr traf das OK in Stans ein. Die ersten Standbetreiber warteten bereits ungeduldig an der geschlossenen Barriere auf den Eintritt. Trotz Regen freuten sie sich schon auf den Markttag in Stans. Nach und nach trafen weitere vollbepackte Standbetreiber ein.

Allerhand Waren wurden angeboten.

Um 10 Uhr öffnete der Markt seine Türen. Während des Tages veränderte sich die Farbe des Himmels von grau zu blau. Diverse Artikel wechselten ihre Besitzer, durstige Kehlen und hungrige Mägen werden in der kleinen Marktbeiz verköstigt. Rhytmischer Sound untermalte die gesellige Flohmarkt-Atmosphäre und die gute Stimmung. Das OK Flohmarkt Stans mit seinen fünf Vorstandsmitgliedern hat in vielen Stunden und mithilfe einer Gruppe junger Leute dieses Flohmarkt-Erlebnis mit Beizenbetrieb ermöglicht. Zur musikalischen Unterhaltung trugen am Vormittag die «Spittelband» und am Nachmittag die Band «Why Hunt a Tiger» bei.