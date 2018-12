Kolumne Dilemma zu Weihnachten Oliver Mattmann schreibt in seinem «Blitzlicht» über ein mulmiges Gefühl, das ihn jeweils zu Weihnachten beschleicht. Oliver Mattmann

Noch zwei Mal schlafen, dann ist Heiligabend. Der Nachwuchs zu Hause platzt fast vor Anspannung. Gefühlte acht Mal täglich grüsst die Frage: «Wenn chund s Christchindli ändlich?» So waren wir als kleines Kind doch auch, sind den Eltern zuweilen auf den Weihnachtskeks gegangen. Weil uns eben das Warten aufs Christkind – oder besser die Geschenke – so unerträglich lange vorkam.

Zurück zu heute: Je grösser die Vorfreude bei den Kindern, desto mehr beschleicht mich ein mulmiges Gefühl. Denn ich weiss: So schön das Märchen vom Christkind auch ist – es ist eben nur ein Märchen. Selbst wenn es rund um den Globus gemacht wird und es noch niemand verboten hat: Letztlich muss ich meinen Kindern eine Mär auftischen. Ausgerechnet der, der ihnen sonst hartnäckig probiert beizubringen, dass man niemanden anschwindeln soll, weil man sonst an den Grundfesten des Zusammenlebens rüttelt.

«Was bin ich doch für ein schlechtes Vorbild», schiesst es mir einen Moment durch den Kopf. Zu meiner Beruhigung lese ich in einem Artikel, dass man sich laut Juristen mit einem «Notwehrrecht der Lüge» gegen «unzulässige Fragen des Arbeitgebers» wehren darf. Und mit einem Schuss Ironie betrachtet, sind Kinder ja unsere «Arbeitgeber» – ob es uns nun immer passt oder nicht. Die Frage, wie das mit den Geschenken tatsächlich abläuft, ist am Ende aber sekundär. Denn wir alle, Gross und Klein, brauchen nebst der Realität auch Verzauberungen wie an Weihnachten. In diesem Sinne frohe Festtage.