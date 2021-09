Diplomfeier Zwei Hergiswiler schliessen ihr Wirtschaftsstudium in Luzern ab 40 Bachelor- und zwölf Master-Studierende der Wirtschaftsfakultät der Uni Luzern erhielten ihr Diplom. Unter dem Absolventen befinden sich auch zwei Nidwaldner.

Die Wirtschaftsabsolventen der Universität Luzern erhielten ihre Diplome: 38 Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften, zehn Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften, zwei Bachelor of Arts in Politischer Ökonomie, zwei Master of Arts in Politischer Ökonomie sowie zwei Doktortitel konnten an der Diplomfeier am vergangenen Freitag, 10. September, verliehen werden.

Unter den Absolventen befinden sich auch zwei Nidwaldner Studierende: Sarah Rutschmann aus Hergiswil erhielt ihr Bachelor-Diplom, Mauritz Bürgler aus Hergiswil seinen Master-Abschluss.

Gastrednerin am Anlass war die Unternehmerin und Gründerin von Zattoo, Bea Knecht. In ihrer Ansprache habe sie die Absolventinnen und Absolventen dazu motiviert, in ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn Mut zu zeigen, den Dingen auf den Grund zu gehen und unabhängig von geschlechterbedingten Rollenbildern ihre Stärken einzubringen, heisst es in der Mitteilung der Universität. Im Anschluss fand ein Apéro mit Schiffsrundfahrt statt. (mah)