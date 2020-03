Doch kein Zusatzkredit für Sanierung der Kehrsitenstrasse nötig Die Baudirektion Nidwalden hat das Projekt für die Instandstellung der Kehrsitenstrasse überarbeitet. Die Kosten konnten soweit reduziert werden, dass der bewilligte Kredit eingehalten werden kann.

Die Kehrsitenstrasse muss dringend saniert werden. Bild: Corinne Glanzmann (Kehrsiten, 28. August 2019)

Eigentlich hätten die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Kehrsitenstrasse zwischen Stansstad und Kehrsiten diesen Winter beginnen sollen. Im September 2019 hat der Regierungsrat aber entschieden, den Start auf diesen Herbst zu verschieben. Der Grund dafür war, dass die einzige Offerte, die bei der Ausschreibung der Hauptarbeiten eingegangen war, sowie die Kosten des Transportsystems den bewilligten Gesamtkredit von 16,4 Millionen Franken um rund 3 Millionen überschritten.

In der Zwischenzeit hat die Baudirektion das Projekt überarbeitet. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Projektverfasser und mit Unterstützung von Spezialisten für Steinschlagschutz und konzentrierten Bauweisen. In Workshops wurden Lösungsansätze zur Kostenreduktion ermittelt und insbesondere geprüft, welche Bauarbeiten unter Verkehr erledigt werden können.

Der Bauablauf sieht nun vor, dass die Arbeiten teils unter temporären Sperrungen und mit Einbahnverkehr, teils unter Totalsperrungen ausgeführt werden. Wie die Baudirektion in einer Mitteilung schreibt, können auf diese Weise die Kosten so weit reduziert werden, dass kein Zusatzkredit beim Landrat beantragt werden muss, sofern im Ausschreibungsverfahren marktübliche Preise offeriert werden und keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreffen.

Teilsperrungen im ersten, Vollsperrungen im zweiten Winter

Das Projekt dauert voraussichtlich von Oktober 2020 bis Mai 2022 mit baulichen Schwerpunkten in den beiden Winterhalbjahren. Das Fahrtregime sieht von November 2020 bis März 2021 Sperrungen der Kehrsitenstrasse tagsüber von 8 bis 17 Uhr vor. Während dieser Zeitspanne verkehrt zwischen Stansstad und Kehrsiten eine Autofähre. In den beiden Monaten Oktober 2020 und April 2021 wird die Strasse zwischen 8 und 12 Uhr sowie 13.30 und 17 Uhr ebenfalls für den Verkehr gesperrt. Es wird gewährleistet, dass Kehrsiten auch während der Sperrzeiten im Notfall für Blaulichtorganisationen erreichbar bleibt.

Während der zweiten Bauetappe im Winter 2021/22 wird die Kehrsitenstrasse voraussichtlich von Ende Oktober 2021 bis April 2022 vollständig gesperrt. In dieser Zeit werden – wie in der letzten Projektversion vorgesehen – eine Autofähre und spätabends ein Rufboot verkehren. Das Vorgehen ist mit dem Gemeinderat Stansstad und der Begleitgruppe, die aus Einwohnern von Kehrsiten besteht, besprochen worden.

Für die gesamte Projektzeit gilt zudem: Immer dann, wenn die Strasse nicht gesperrt ist, herrscht Einbahnverkehr zwischen Harissen und dem Warteraum Baumgarten. Pro Fahrtrichtung gibt es jede halbe Stunde ein Zeitfenster von fünf Minuten, während dessen die Einfahrt auf den Baustellenabschnitt gestattet ist. Dies gilt für Auto- und Velofahrer. Im Sommerhalbjahr 2021 hingegen ist die Strasse normal befahrbar. Die heutige Verkehrsordnung mit dem Sonntagsfahrverbot und Sonderbewilligungen bleibt während der gesamten Projektzeit bestehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass kein zusätzlicher Verkehr die Strasse belastet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Kehrsiten sind mit einem Schreiben informiert worden. Mit der Instandsetzung der Kehrsitenstrasse verfolgt der Kanton vier Ziele: Die Strasse soll für die Benutzerinnen und Benutzer attraktiver werden, ihr Erscheinungsbild behalten, mehr Sicherheit vor Steinschlag bieten und die in diesem Gebiet angesiedelten Erdkröten schützen.