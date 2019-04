Doppelter Präsidentenwechsel bei Unterwaldner «Hölzigen» Bei der ­Unterwaldner Sektion der ­Schreinermeister und Möbelfabrikanten gab es Wechsel im Vorstand.

Von links: Marcel Frank, Marco Riggione, Hanspeter Abächerli und Stephan Berchtold. (Bild: PD)

(pd/bis) Präsident Marcel Frank begrüsste die Ehren- und Verbandsmitglieder zur 18. Generalversammlung. Eine Präsentation mit Bildern zeigte das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres noch einmal eindrucksvoll auf. Im September haben die Lehrlinge vom 1. und 2. Lehrjahr ihre Objekte zum Thema «outdoor» der Öffentlichkeit präsentiert. Der Praxistag im BWZ Obwalden fand wiederum reges Interesse. Rund 20 Schülerinnen und Schüler haben an einem Nachmittag einen Einblick in die Schreinerarbeit sowie die schulischen Themen erhalten.

In Gedenken an Otto Läubli, ehemals Schreinerei Läubli in Sarnen, hielten die rund 60 Teilnehmer der GV eine Schweigeminute ab. Zuletzt als Präsident der paritätischen Berufskommission war Otto Läubli ein langjähriges aktives Mitglied des VSSM Unterwalden und hat den Verein auch als Kassier viele Jahre mitgeleitet. Als neuer Präsident wurde Felix Gehrig aus Buochs bestätigt. Ebenfalls neu in der Kommission ist Roy Jakober aus Sarnen. Kassier Hugo von Atzigen konnte in der Rechnung einen Gewinn ausweisen.

Es wurden Rückstellungen für eine Vereinsreise gemacht. Für ein weiteres Amtsjahr als Präsident erhielt Marcel Frank das Vertrauen der Mitglieder. Der abtretende Präsident der ÜK-Kommission, Marco Riggione, wurde mit einem Geschenk überrascht. Ihm wurde für die langjährige Arbeit gedankt.

Viele Veränderungen

Es gab einige Veränderungen während der 13 Jahre, in denen Riggione im Amt war. Unter anderem die Zusammenlegung der bisher einzeln geführten Kassen EFZ und EBA. Auch wurde in einen zeitgemässen Maschinenpark investiert, um den Lehrlingen praxisnahe Kurse anzubieten. Ebenso wurde das neue Tarifsystem initiiert, um so die weitere Finanzierung der Kurse sicherzustellen.

In der ÜK-Kommission verabschiedet wurde Hanspeter Abächerli. Neu wird Stephan Berchtold aus Sachseln das Amt des Präsidenten übernehmen. Ebenfalls neu in der ÜK-Kommission ist Patrick Waser aus Wolfenschiessen. Bruno Krucker, der abtretende Schulleiter der Höheren Fachschule Bürgenstock, wurde für sein Engagement für die Schreiner ein grosser Dank ausgesprochen.