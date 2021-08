Vereinsbeitrag Drehscheibe der Pro Sectute Nidwalden läuft

Ab dem 20. August läuft die Drehscheibe wieder mit den Bürozeiten am Freitag von 9 bis 11 Uhr am St.Klara-Rain 1 in Stans. Für die Drehscheibe zu arbeiten, ist ein abwechslungsreiche, spannende und befriedigende soziale Aufgabe. Schätzen Sie zwischenmenschliche Kontakte, haben Sie Freude am Organisieren? Lernen Sie die Drehscheibe kennen, mit einem Besuch beim wöchentlichen Bürodienst. Oder schnuppern Sie einmal unverbindlich an einer Teamsitzung. Sie werden staunen, wie vielseitig und wie bereichernd das Mitwirken bei der Drehscheibe ist.

Der Support im digitalen Bereich, zum Beispiel im Umgang mit mobilen und stationären Geräten, wurde bei der Drehscheibe schon bisher sehr rege benutzt. Neu sollen nun auch Digitalcoaches Teil des Angebots werden. Für diese Idee sucht die Drehscheibe pensionierte Fachleute aus dem IT-Bereich, die bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben und auf freiwilliger Basis Begleitung im digitalen Alltag anzubieten. Auch jüngere Personen sind willkommen. So könnte sogar ein Generationenprojekt entstehen.

Bei Interesse bitte bei Pro Senectute Nidwalden, Drehscheibe Nidwalden, St.Klara-Rain 1, 6370 Stans, Telefon 0796880702 oder info@drehscheibe-nw.ch melden. (pd)