Drei mutmassliche Räuber nach Überfällen in Stans geschnappt Drei junge Männer hat die Nidwaldner Kantonspolizei nach zwei Raubüberfällen in Stans festgenommen. Sie werden verdächtigt, am vergangenen Donnerstag zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht und ihnen diverse Gegenstände abgeknöpft zu haben.

(sda) Die beiden Vorfälle ereigneten sich am Donnerstag vergangener Woche zwischen 19.30 und 21.25 Uhr im Dorfzentrum, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Beide Male gaben die jugendlichen Opfer an, sie seien mit einem Messer bedroht worden. Während der erste Betroffene sein Mobiltelefon und einen weiteren Gegenstand aushändigte, übergab der zweite den Angreifern eine Tasche mit elektronischen Gegenständen.

Beide blieben unverletzt. Die Polizei konnte nach einer Fahndung die mutmasslichen Täter noch in der gleichen Nacht festnehmen und einen Grossteil des Deliktguts im Wert von mehreren hundert Franken sicherstellen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um junge Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren aus Bosnien-Herzegowina und der Schweiz.