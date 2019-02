Drei Viertel lehnen in Nid- und Obwalden die Zersiedelungsinitiative ab Die nationale Initiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung» wurde von allen 26 Kantonen verworfen – in Nid- und Obwalden sogar überdurchschnittlich deutlich. Matthias Piazza

Keine einzige der 17 Gemeinden war der Initiative, welche die Gesamtfläche der Bauzonen auf dem heutigen Stand hätte erhalten wollen, wohlgesinnt. Mit rund 76 Prozent lag der Nein-Anteil in Nid- und Obwalden ganze 12 Prozent über dem schweizweiten Schnitt.

Buochs und Kerns liegen an der Spitze

In Nidwalden führt Buochs die Nein-Hitliste an. Hier verwarfen 79,7 Prozent die Initiative. Am meisten Gnade erfuhr die Vorlage in Stans, wo der Nein-Anteil «nur» bei 69,7 Prozent lag. In Obwalden verwarf Kerns die Initiative am deutlichsten – mit 81,8 Prozent. Das Schlusslicht bildet auch hier der Kantonshauptort. 73,4 Prozent der Sarner Stimmberechtigten sagten Nein.

Mit 37,6 Prozent in Nidwalden und 39,2 Prozent in Obwalden lag die Stimmbeteiligung etwa im nationalen Schnitt (37,4 Prozent). (map)

Abstimmungsresultate Nidwalden Zersiedelungsinitiative Ja Nein Beckenried 254 705 Buochs 288 1132 Dallenwil 131 400 Emmetten 81 249 Ennetbürgen 300 1109 Ennetmoos 121 410 Hergiswil 331 1208 Oberdorf 197 692 Stans 703 1620 Stansstad 322 948 Wolfenschiessen 118 390 Total 2846 8863 Stimmbeteiligung 37.6 Prozent