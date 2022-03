E-Government Obwaldner Grundbuch ist weiter digitalisiert Ab dem 1. April können Berechtigte Grundbuchauszüge jederzeit elektronisch beziehen.

Nachdem am 1. Januar die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen in Kraft gesetzt wurden, geschah nun die technische Umsetzung. Somit kann das Auskunftsportal Terravis ab 1. April in Betrieb genommen werden, wie das Obwaldner Volkswirtschaftsdepartement mitteilt. Über das Portal können Grundbuchauszüge jederzeit bezogen werden. Bislang konnte diese nur telefonisch oder schriftlich beim Grundbuchamt bestellt werden, die Zustellung erfolgte per Post oder verschlüsseltem E-Mail.

Der elektronische Datenbezug erfolge schnell und sicher. Ausserdem würde der Kanton mit der Einführung von Terravis einem starken Bedürfnis der Privatwirtschaft entsprechen und einen wesentlichen Schritt in der Umsetzung von E-Government gehen.

Die Kantone dürfen für die Gewährleistung des Abrufs von Grundbuchdaten einen privaten Aufgabenträger einsetzen. Deshalb habe sich der Kanton Obwalden dem Auskunftsportal Terravis angeschlossen, das von der SIX Terravis AG betrieben werde, heisst es in der Mitteilung weiter. (sok)