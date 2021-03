earth hour 2021

Pfarrkirche Sarnen beteiligt sich an internationaler Umweltschutzaktion

Am Samstagabend heisst es zwischen 20.30 und 21.30 Uhr: Lichter löschen ‒ zum Schutz von Klima und Umwelt. In Obwalden und Nidwalden beteiligt sich fast niemand an der globalen Aktion. Aber eben nur fast.