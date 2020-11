«Geyger Chlais» lässt den Drei-Königs-Kalender aus den 1960er-Jahren neu aufleben Der Weihnachtskalender mit Geschichten zum Christkind und den Heiligen Drei Königen faszinierte den Dallenwiler Klaus Odermatt seit seiner Kindheit. Sechzig Jahre später hat er sich dazu entschlossen, den Kalender neu herauszugeben.

Das Original des Drei-Königs-Kalenders von 1961 hat Klaus Odermatt («Geyger Chlais») in den vergangenen Jahren immer wieder betrachtet. Nun hat er sich von der Geschichte der heiligen drei Könige aus dem Morgenland regelrecht in den Bann ziehen lassen. Er fasste den Entschluss, diesen Kalender neu aufzulegen. «Die heutige Zeit ist voll auf Handy und Hightech getrimmt, die Digitalisierung und all die bekannten Medien sind nicht mehr wegzudenken», sagt der 60-jährige Dachdecker und Theaterregisseur. «So ein Kalender ist in der Wohnung aber immer sichtbar und muss nicht jeden Tag ‹herunter geladen› werden.»

Klaus Odermatt und der aufwendig gestaltete Drei-Königs-Kalender. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 26. Oktober 2020)

Tägliche Kurzgeschichten bringen die Drei Könige näher

Die Faszination des sehr aufwendig hergestellten Kalenders machen die dazugehörenden, täglichen Kurzgeschichten vom 1. Dezember bis zum 6. Januar aus. «Einen weiten Weg mussten die Könige zurücklegen. Oft führte er durch Wüsten. So war es nötig, das Essen für die Reise selbst mitzunehmen und Diener, die es trugen», ist zum Beispiel zum 5. Dezember zu lesen. Die Geschichten werden zum Kalender mitgeliefert. Klaus Odermatt erinnert sich gerne, wie er als Kind mit strahlenden Augen ein Türchen öffnen durfte. Ein weiteres Argument ist für ihn, den Kindern Werte zu vermitteln, die heute nicht so hoch im Kurs sind wie früher. Sie können oder müssen sich je nach Alter mit der Nummer des nächstfolgenden Türchens auseinander setzen. «Wie sieht 23 aus und wo ist das denn?» Und die Türchen vom Januar tragen die römischen Zahlen

I.–VI. Mit der entsprechenden Beleuchtung begeistert der Kalender auch visuell.

Nebst religiösem Inhalt, nach heutigem Begriff vielleicht auch etwas kitschig, wird Kultur weitergegeben und der Dialog zwischen Eltern und Kindern gefördert. Der Kalender ist sicher in jedem Raum ein Hingucker für Jung und Alt, ein echter Farbtupfer im Angebot von vielen Adventskalendern wie sie heute erhältlich sind.