Ein Flugzeug der Stanser Firma Lightwing ist in Deutschland abgestürzt Die beiden Insassen sind mittelschwer verletzt. Wie es zu dem Absturz kam, ist noch unbekannt. Franziska Herger

Eine solche Lightwing AC4 ist am Freitag bei Frankfurt in ein Waldstück gestürzt. (Bild: PD, 3. Mai 2018)

Das Flugzeug mit der Kennzeichnung HB-WEA, der Werksflieger der Lightwing AG in Stans, ist am Freitag am frühen Nachmittag südlich von Frankfurt verunfallt und in einen Wald abgestürzt, wie die Firma mitteilt. Die beiden Insassen konnten sich selber aus dem Flugzeug befreien und seien nach eigenen Angaben mittelschwer verletzt. Sie liegen zur Zeit in Frankfurt im Spital. Die Unfallursache sei Gegenstand der Untersuchung. Die HB-WEA erlitt Totalschaden.

Es handle sich um ein Flugzeug vom Typ Lightwing AC4, sagt CEO Marco Trüssel auf Anfrage. Die Lightwing stelle das Werksflugzeug einer Gruppe qualifizerter externer Piloten zur Miete zur Verfügung. Einer dieser Werkspiloten, ein Nidwaldner, habe damit einen privaten Flug von der Schweiz nach Deutschland unternommen und sei von einem Freund begleitet worden. Über den Unfallhergang oder die Ursache wisse man noch nichts Konkretes, sagt der CEO. «An der Technik hing es sicher nicht, aber was genau die Ursache ist, wird erst die Untersuchung zeigen.» Zuständig für die Ermittlungen ist die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Pilot meldete Motorprobleme

Wie das deutsche TV-Regionalmagazin «Hessenschau» vermeldet, stürzte das Kleinflugzeug am Freitagnachmittag um 13.15 Uhr in den Dreieicher Wald im Kreis Offenbach, nur wenige Kilometer vom Flugplatz Egelsbach bei Frankfurt. Laut einer Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) sei das Flugzeug von Speyer in Rheinland-Pfalz nach Meschede in Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen. Der Pilot habe über Hessen Motorprobleme gemeldet und eine Notlandung auf dem Flugplatz in Egelsbach angekündigt, was aber nicht mehr gelang.

«Sie hatten grosses Glück und sind mit Rippenbrüchen und einigen Schnitten im Gesicht davongekommen», sagt Marco Trüssel. Die gute Konstruktion von Sitz und Kabine dürfte zum Schutz der Flugzeuginsassen beigetragen haben, so der Lightwing-CEO. Die Verletzten würden am Samstag oder Sonntag zur weiteren Behandlung in die Schweiz verlegt.

Das verunfallte Leichtflugzeug war eine von vier AC4, die derzeit im Einsatz sind. Drei weitere seien laut Trüssel bestellt. Die Lightwing AC4 ist das erste in der Schweiz hergestellte Leichtflugzeug. Der Zweisitzer eignet sich gut als Schulflugzeug. Es wiegt inklusive Passagier und Treibstoff nur 600 Kilogramm und braucht nur etwa einen Drittel so viel Benzin wie ein herkömmliches Schulflugzeug. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 176 Kilometer pro Stunde. Die Firma Ligthwing mit Produktionsstandort in Ennetbürgen wurde 2000 gegründet. Sie ist neben der Pilatus Flugzeugwerke AG die einzige Herstellerin in der Schweiz, die Flguzeuge von A bis Z fertigt.