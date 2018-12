Ein «Schöggeli» für den Pöstler hat in Obwalden und Nidwalden noch Tradition Dezember ist die anstrengendste Zeit für Briefträger: Sie haben mehr Päckli und Briefe zu vertragen und alles muss pünktlich vor Weihnachten ankommen. Mancher Kunde verdankt die Arbeit mit einem kleinen Präsent – wie vor 100 Jahren. Marion Wannemacher

Eine kleine Aufmerksamkeit für den Pöstler. (Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 18. Dezember 2018))

Sie sind ganz sicher im Vorweihnachtsstress. Voll beladen mit Paketen, Päckchen, Briefen und Werbung kämpfen sich die Briefträger dieser Tage tapfer durch, um alle Sendungen pünktlich zuzustellen. Im Zeitalter des Onlinehandels werden viele Geschenke eben nicht mehr in Geschäften gekauft, sondern nach Hause bestellt. Im ländlichen Bereich gilt es ausserdem, manche frankierte Post aus dem Milchkasten mitzunehmen. Doch auch das gibt es: Für einmal bekommt der Briefträger selbst einen Gruss vom Postkunden: Mit einem Batzen und einer Weihnachtskarte dankt dieser ihm für seinen Einsatz bei Wind und Wetter.

Dass dieses Dankeschön von langer Tradition her gepflegt wird, zeigt ein Aufruf vom 21. Dezember 1918 im Nidwaldner Volksblatt: «Vergesset die Briefträger nicht!», heisst es da. «Für ihren strengen und aufreibenden Dienst das Jahr hindurch, und besonders jetzt in diesen Festtagen, verdienen unsere wackeren Briefträger vollauf eine aufmunternde Anerkennung.»

Anstrengende Arbeit im hohen Schnee

Auch Georg Achermann, der von 1962 bis 1990 in Stans Postverwalter war, weiss von dieser Tradition. Sein Vater Theodor war bereits Postverwalter von 1927 bis 1954. «Ein Trinkgeld in Form eines Batzens, seltener einer Naturalgabe war damals üblich», schätzt er. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs sei das höchstens ein Franken gewesen, später zu seiner Zeit zwei Franken oder ein Fünfliber. Der Lohn sei vor fast hundert Jahren wohl eher klein ausgefallen, vermutet der heute 92-Jährige.

Autos gab es damals noch nicht. Der Pöstler kam hauptsächlich zu Fuss, wenn es bergauf ging, oder mit dem gelben Dienst-Velo auf ebenen Strecken. «Im Winter bei Schnee war das natürlich eine ganz strenge Arbeit, wenn er auf entlegene Höfe musste. Entsprechend verlängerte sich die Zeit, in der er unterwegs war», erzählt Achermann. In dieser Zeit kam die Post gar zweimal am Tag, morgens und abends. Damals sei der Briefträger eine Bezugsperson gewesen, findet Achermann.

Und das sei er oder sie auch heute noch, erklärt Antoinette Feh Widmer, Leiterin regionale Kommunikation Deutschschweiz bei der Post. Es komme schon mal vor, dass die Post sehnsüchtig erwartet werde. «Das lang erwartete Couvert enthielt ein Diplom. Vor lauter Freude fiel die Empfängerin der Briefträgerin um den Hals», nennt sie ein Beispiel aus Obwalden. Übers ganze Gesicht gestrahlt habe auch jene Zustellerin, die eines Tages in einem sehr kalten Winter von einem Postkunden direkt am Briefkasten mit einer heissen Tasse Tee erwartet wurde.

Die Tradition der Anerkennungen für die Pöstler habe sich in Ob- und Nidwalden erhalten, bestätigt Antoinette Feh Widmer. «In städtischen Gebieten ist diese abnehmend, aber auf dem Land kennt man die Briefträger noch persönlich», betont sie. Üblich seien Schoggi, Pralinés oder ein Zustupf fürs Team-Kässeli. «Das bringt natürlich Freude, die so Beschenkten fühlen sich in ihrer Aufgabe bestätigt», sagt sie.

So sieht das auch Andreas Wyss, der im Raum Stans, Stansstad, Bürgenstock, Obbürgen und Fürigen Post zustellt. In den ländlichen Gegenden erhalte er immer noch Karten mit Dankesgrüssen und einer Note darin, häufig so um die 20 Franken, manchmal gar mehr. Er finde sie an den Briefkasten geklebt oder im halb geöffneten Milchfach. «Vereinzelt bekommen wir auch Wein, Pralinéschachteln oder manchmal auch noch selbstgemachte Guetzli».

Auf den Karten stünden ein Dankeschön für die tagtäglichen Dienste bei jedem Wetter und gute Wünsche zu Weihnachten. Gerade diese Woche sei er von einer Frau in Fürigen «Postengel» genannt worden. «Das war ein sehr herzliches Erlebnis und tut einem gut im Stress», freut sich der Stanser.

Der Batzen kommt meistens in die Teamkasse

Für sich behält Andreas Wyss das Präsent jedoch nur, wenn der Batzen ganz persönlich in langjährigem Kundenkontakt an ihn gerichtet ist oder es sich um Naturalgaben handelt. «Ansonsten haben wir vereinbart, die Geldbeträge in der Teamkasse zu sammeln, zum Beispiel für ein gemeinsames Essen.» 22 Zusteller gehören zu seinem Team.

Interessante Geschichten erlebt so ein Pöstler natürlich immer wieder. Als er vor 13 Jahren in Luzern Post zustellte, bekam Andreas Wyss einmal eine Magnumflasche Schnaps zur Weihnacht geschenkt. «Die war sicher mindestens ein Meter gross», erzählt er schmunzelnd. Er habe seine liebe Not gehabt, die Schnapsflasche auf dem Anhänger zu verstauen. Da sind Weihnachtsgrüsse per Karte eben doch praktischer.