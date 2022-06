Leserbrief Mathisli Kehrsiten: Eine Blamage für die Behörde «Nachbarn wollen weniger Lärm – Streit um Gartenterrasse landet vor Gericht», Ausgabe vom 19. April

Das bekannte Gartenrestaurant Mathisli in Kehrsiten ist für Besucher aus nah und fern seit Jahren ein unverzichtbarer Treffpunkt. Es ist auch die einzige Gaststätte, die im Winterhalbjahr die Tore für einheimische Bewohner, Handwerker und Spaziergänger offenhält.

Wie Kehrsiter wissen, hat die Familie Hammer die gemütliche Dorf-Beiz 2017 buchstäblich in letzter Sekunde gerettet. Mit Herzblut und beträchtlichem finanziellem Aufwand wurde das «Mathisli» saniert und auf den neusten Stand der Gastrotechnik gebracht, um eine traditionsreiche Geschichte weiterzuführen.

Wie in dieser Zeitung gelesen, könnte das in Bälde Schnee von gestern sein und für das «Mathisli» das endgültige Aus bedeuten. Ein Anwohner will den Betrieb durch rechtliche Schritte einschränken lassen und somit dem Restaurant indirekt den Schnauf abdrehen. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Restaurant schon seit gut 100 Jahren Gäste bewirtet. Die Quartierüberbauung hat jedoch erst vor gut 30 Jahren ihren Anfang genommen. Hat man womöglich auf das falsche Pferd gesetzt und gehofft, dass sich das Restaurant mit dem Verkauf 2017 in Luft auflöst?

Ungeachtet des sich nun wohl hinziehenden Rechtsstreits gibt es ein paar Fakten, die sich auch in Kehrsiten nicht in Abrede stellen lassen.

Wer ein Grundstück oder Haus kauft, das an eine Gartenbeiz grenzt, der weiss genau, was ihn erwartet. Was geschieht wohl mit besagtem Liegenschaftswert, wenn die benachbarte Gartenbeiz die Tore schliesst und eine Umnutzung stattfindet?

Wer den Blickwinkel weitet, sieht plötzlich mehrere Nutzniesser. Es stehen jetzt ungewollt unbeteiligte Liegenschaftsbesitzer in gutfreundschaftlicher Nachbarschaft zum «Mathisli» im Fokus der Allgemeinheit. So findet man sich im falschen Film wieder, und wäre es nicht tragisch und bitterer Ernst, wäre es das perfekte Drehbuch für eine Seifenoper.

Zu guter Letzt wäre dann auch unsere Behörde auf der Gewinnerseite, die anscheinend keine Unterlagen zum Betrieb der Gartenbeiz finden kann. Höhere Liegenschaftspreise bedeuten höhere Grundstückgewinnsteuern. Bleibt noch zu erwähnen, dass es x Handänderungen und Umbauten am «Mathisli» gegeben hat. Baubewilligungen wurden erteilt und wohl auch Bauabnahmen vorgenommen, und jetzt steckt man den Kopf in den Sand. Welche Blamage!

Nüchtern betrachtet, geht es hier weniger um Lärm, dafür eher um Business. Auf der Strecke bleibt – wie so oft – derjenige, der sich selbstlos für die Allgemeinheit und das Wohl der Mitbürger einsetzt.

Nico Cocchiarella, Kehrsiten