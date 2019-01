Eine Person nach Streit verletzt: In Stans beschimpfen sich ein Fahrzeuglenker und eine weitere Person auf offener Strasse

Beromünster - 16. Januar



Am Mittwoch fiel bei einem Helikopter kurz nach dem Start der Motor aus. Bei der anschliessenden Gleitlandung auf dem Flugplatz Beromünster kam es zum Totalschaden. (Bild: Luzerner Polizei)

Inwil - 14. Januar



Am Montagnachmittag ereignete sich zwischen Inwil und Gisikon ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Eine Person wurde verletzt. (Bild: Luzerner Polizei)



Hünenberg - 14. Januar



Weil sein Auto beschädigt war, kontrollierte die Polizei dessen Lenker. Dieser stand unter Alkoholeinfluss (1,68 Promille) und hatte kurz zuvor eine Kollision.



Realp - 13. Januar



Eine Lawine hat vier Autos verschüttet. Die Insassen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Es gab keine Verletzten. (Bild: Kantonspolizei Uri)



Schattdorf - 13. Januar



Ein Auto krachte in die Leitplanke und kollidierte anschliessend mit einem anderen Auto. Verletzt wurde niemand. (Bild: Kantonspolizei Uri)

Müswangen - 12. Januar



Eine 27-jährige Frau hat auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto war mit alten - nicht mehr tauglichen - Winterreifen ausgerüstet. (Bild: Luzerner Polizei)



Rothenburg - 12. Januar



Eine 22-jährige Frau hat auf der mit schneematchbedeckten Strasse die Kontrolle verloren. Sie rutschte mit dem Auto über die Gegenfahrbahn in einen Strassengraben. Verletzt wurde niemand. (Bild: Luzerner Polizei)



Neuheim - 12. Januar



Weil eine Autofahrerin im Kreisverkehr den Vortritt missachtete, kollidierte sie mit einem anderen Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. (Bild: Strafverfolgungsbehörden Zug)



Ennetmoos - 11. Januar



Auf der Mueterschwandenbergstrasse in Ennetmoos ereignete sich ein Selbstunfall. Ein Auto kam von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Die Lenkerin blieb unverletzt. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

Entlebuch - 10. Januar



Im Schneegestöber sind im Ortsteil Ebnet drei Autos zusammengestossen. Zwei Personen wurden verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. (Bild: Luzerner Polizei)



Hochdorf - 10. Januar



Auf der Luzernstrasse in Hochdorf ist es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ein Fahrzeug kam auf dem Bahntrassee zum Stillstand und blockierte den Zugverkehr zwischen Luzern und Lenzburg. (Bild: Luzerner Polizei)

Nebikon - 9. Januar



Auf der Egolzwilerstrasse in Nebikon sind zwei Autos zusammengeprallt. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbar. (Bild: Luzerner Polizei)

Gettnau - 9. Januar



Im Schneegestöber ist eine Autofahrerin mit einem Lastwagen zusammengestossen. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.



Rothenburg - 9. Januar



Auf der Bertiswilstrasse in Rothenburg ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren drei Autos. Zwei Autofahrer wurden beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. (Bild: Luzerner Polizei)



Wollerau - 9. Januar



In Schwyz brannte am Mittwoch ein Auto bei einer Hausfassade. Anwohner konnten den Brand in Schach halten, bis die Feuerwehr eintraf. (Bild: Schwyzer Polizei)

Oberägeri - 9. Januar



Ein Geländewagen ist auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen gekommen und auf die Seite gekippt. Verletzt wurde niemand. (Bild: Zuger Polizei)



Zug - 9. Januar



In der Waschküche eines Mehrfamilienhauses ist ein Wäschetrockner in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar. (Bild: FFZ/Daniel Hegglin)



Hochdorf - 8. Januar



Eine 26-jährige Autofahrerin verursachte auf der Bellevuestrasse in Hochdorf einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35'000 Franken.



Gurtnellen - 8. Januar



Ein Autofahrer ist auf der A2 auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geknallt. Verletzt wurde niemand.



Emmen - 21. Dezember und 8. Januar



Die Luzerner Polizei hat am 21. Dezember bei einem Vereinslokal in Emmen diesen aufgetrennten Tresor gefunden. Den mutmasslichen Täter hat Polizeihund «Dodge» kurz darauf aufgespürt. Den Besitzer des Tresors hingegen sucht die Polizei am 8. Januar noch immer und hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Oberägeri - 7. Januar



Ein 11-jähriger Bub hat einen Schneeballen gegen einen Güsellastwagen geworfen und löste in der Folge einen Verkehrsunfall aus. Der Lastwagenchauffeur trat stark auf die Bremse, sodass ein nachfolgender Autofahrer nicht rechtzeitig bremsen konnte. Verletzt wurde niemand.

Flüelen - 7. Januar



Ein Mehrfamilienhaus ist ein Raub der Flammen geworden.

Mehrere Personen mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Gurtnellen - 7. Januar



Bei einer Hausdurchsuchung fand die Kantonspolizei Uri zwei Kilogramm Marihuana, wenige Gramm Haschisch sowie weitere Betäubungsmittelutensilien. Zwei Schweizer im Alter von 19 und 21 Jahren wurden festgenommen.



Kriens - 5. Januar



Im Krienser Ortsteil Obernau ist ein Treibhaus niedergebrannt. Eine angrenzende Scheune wurde teilweise durch das Feuer beschädigt. Der Brand ist wegen einem technischen Defekt ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. (Bild: Luzerner Polizei)

Lauerz - 5. Januar



In Lauerz haben sich innert Stunden zwei massive Frontalkollisionen ereignet. In beiden Fällen waren Kleinbusse beteiligt. Vier Personen wurden verletzt. (Bild: Kantonspolizei Schwyz



Beckenried - 4. Januar



Innert wenigen Stunden ist es am frühen Sonntagmorgen zwei Verkehrsunfällen mit drei Verletzten gekommen. Sie mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)



Hergiswil - 4. Januar



Auf der A2 ist ein Lieferwagenfahrer in einen Aufprallschutz gefahren. Der Lenker wurde verletzt. (Bild: Nidwaldner Polizei)



Luzern - 3. Januar



Nach einem Sekundenschlaf ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in Luzern mit einem Drahtzaun kollidiert. Beim Selbstunfall wurde laut der Polizei niemand verletzt. Am Auto und am Zaum entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 17'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)



Flüelen - 3. Januar



Bei einem Selbstunfall ist ein 26-jähriger Mann auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Zaun geprallt. Verletzt wurde niemand. Der Führerausweis wurde dem Mann abgenommen. (Bild: Urner Polizei)



Luzern - 3. Januar



Bei den vorherrschenden eisigen Temperaturen sind auf Luzerner Strassen viele «Gucklochfahrer» unterwegs. Die Luzerner Polizei erstattet Anzeigen gegen Autofahrer mit zu stark eingeschränkter Sicht. (Bild: Luzerner Polizei)



Erstfeld - 1. Januar



Die Gotthardstrasse ist im Gebiet Rynächt mit kleineren und grösseren Steinen verschüttet worden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Strasse vorübergehend gesperrt. Als Umfahrung wird die A2 empfohlen. (Bild: Kantonspolizei Uri)

Perlen - 1. Januar



Ein Autofahrer hat in Perlen einen Selbstunfall verursacht. Er wurde leicht verletzt. Im Blut wurde einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille gemessen. Zudem war er ohne Führerausweis unterwegs. (Bild: Luzerner Polizei)

Schattdorf - 1. Januar



Steine donnerten zwischen Erstfeld und Schattdorf auf die Kantonsstrasse. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Pfäffikon - 1. Januar



Eine im Freien abgefeuerte Feuerwerkspackung setzte in einer Tiefgarage ein Fahrrad in Brand. Anwohner konnten die Flammen rasch mit einem Staublöscher eindämmen. Über 20 Fahrzeuge mussten anschliessend gereinigt werden. Verletzt wurde niemand. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)