Eines der schönsten Lokale Schützenstübli Hostetten ergattert Auszeichung des Swiss Location Awards 2021 Das Team des Schützenstübli Hostetten freut sich über den Award.

Die Freude im Schützenstübi Hostetten ist sichtlich gross. Links im Bild ist Peter Schaad zu sehen. Bild: PD

(pr/KG) Im Rahmen des Swiss Location Award 2021 ist das Schützenstübli Hostetten in der Kategorie Event- und Partyräume als eines der schönsten Schweizer Lokale auserkoren worden. Das Schützenstübli erreichte in der Auswertung 7.8 von 10 möglichen Punkten. Auserkoren wurden die Locations von einer unabhängigen Fachjury.

Die Mitwirkenden des Schützenstübli Hostetten freut sich laut einem Schreiben sehr über die Auszeichnung. Sie zeige ihnen, dass die Veranstalterinnen und Besucher auch in dieser herausfordernden Zeit an sie denken und sich auf zukünftige Events und Erlebnisse in der Location freuen würden. «Dies zu spüren, bedeutet uns sehr viel», lässt sich Peter Schaad vom Team des Schützenstübli Hostetten zitieren.