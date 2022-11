Emmetten Autofahrerin stürzt über eine Böschung – das Auto überschlägt sich dabei Wie schwer die Verletzungen sind, ist gemäss Polizei noch nicht klar.

In Emmetten ist eine 50-jährige Autofahrerin über eine Böschung gestürzt und zog sich dabei noch unbekannte Verletzungen zu. Der Selbstunfall ereignete sich am Samstagmorgen, als die Lenkerin bei einem Parkmanöver die Kontrolle über ihr Auto verlor. Wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt, beabsichtigte die Frau um etwa 7.30 Uhr auf einem Aussenparkplatz eines Hotelbetriebs zu parkieren und fuhr über einen Randstein auf das angrenzende Wiesland. Warum sie die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, ist noch unklar. In der Folge überschlug sich das Auto und kam im Auslauf des Hangs zum Stillstand. Die Autofahrerin musste verletzt ins Spital gebracht werden werden. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Das Auto stürzte über diese Böschung. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Nebst der Kantonspolizei Nidwalden stand die Strassenrettung der Stützpunktfeuerwehr Stans, der Rettungsdienst sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden untersucht

Dabei hat sich das Auto überschlagen. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Massive Geschwindigkeitsüberschreitung in Stans

Wie die Polizei einer zweiten Mitteilung schreibt, hat sie zwei Tage zuvor einen 47-jährigen Schweizer gestoppt, welcher mit dem Auto auf der Hauptstrasse ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 121 Kilometer pro Stunde gemessen wurde. Erlaubt gewesen wären 60 Kilometer pro Stunde. Die Polizei hatte auf der Ennetmooserstrasse, Höhe Fuhr, in Stans eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Der Autofahrer wurde vor Ort vorläufig festgenommen und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft Nidwalden wegen einer qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) verantworten. Die Kantonspolizei Nidwalden hat ihm den Führerausweis abgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Nidwalden. (fpf)