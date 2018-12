Emmetten feiert Tourismusverein Nächstes Jahr wird der Tourismusverein 90 Jahre alt. Ende Juni werden über 1000 Personen zum Sommerfest erwartet. Christoph Näpflin

Bereit für das grosse Fest (von links): Stefan Amstad, Vitus Meier, Andrea Würsch, Armin Matteis, Peter Würsch und Valentino Tramonti. Bild: Christoph Näpflin (14. Dezember 2018)

Vor 90 Jahren gründeten innovative Emmetter einen Tourismusverein im Bergdorf, hoch über dem Vierwaldstättersee. In dieser Zeit war vor allem die Kaltwasserkuranstalt in der Schöneck bekannt, welche bereits im 19. Jahrhundert Gäste wie den Philosoph Friedrich Nietzsche oder den Reichskanzler Otto von Bismarck begrüsste. Nach der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre wurde daraus ein Priesterseminar.

Lange blieb Emmetten in einem touristischen Dornröschenschlaf, bevor mit der Betriebsaufnahme der Gondelbahn zur Stockhütte im Jahr 1968 und dem Bau von Hallenbad und Tennisplätzen sowie einem Solebad ein touristischer Aufschwung einsetzte. Die Bike-Arena sowie weitere Attraktionen liessen Emmetten in Nidwalden zum Tourismusort Nummer 1 werden. «Mit der verstärkten Zusammenarbeit der ganzen Tourismusregion Klewenalp beginnt am 1. Januar 2019 ein weiterer Abschnitt in der Tourismusgeschichte von Emmetten mit zukunftsweisender Bedeutung», ist Valentino Tramonti, Tourismuspräsident von Emmetten, überzeugt.

Bereits seit einiger Zeit ist Tramonti mit einem Organisationskomitee an der Planung eines grossen Sommerfests in Emmetten. Am Wochenende des 29. und 30. Juni 2019 soll im Festzelt auf dem Gemeindeplatz mit einheimischen Jung-Musikanten und dem Konzert mit Franz Arnolds Wiudä Bärg so richtig die Post abgehen. «Mit diesem Fest wollen wir zum 90-Jahr-Jubiläum allen Dankeschön sagen, welche Emmetten zu dem gemacht haben, was es heute ist. Zu einem der grössten Übernachtungsgeber im Kanton Nidwalden», so Tramonti.

Partnergemeinden stellen sich am Fest vor

Am Sonntag, 30. Juni, werden sich im Festzelt die Partnergemeinden der Region Klewenalp musikalisch und traditionell vorstellen. Die Kinder kommen beim Kinderfest mit dem regionalen Maskottchen Goldi und seiner Geschichte auf die Rechnung. Das Fest-OK befindet sich aktuell im Schlussspurt, um all die Details zum Fest zu planen und umzusetzen. Dazu gehört auch die Finanzierung des Sommerfestes in Emmetten, zu dem über 1000 Personen erwartet werden.