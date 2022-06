Emmetten Zahlen der Luftseilbahn Niederbauen zeigen nach oben Im Berggasthaus Niederbauen erfuhren die Aktionärinnen und Aktionäre der Luftseilbahn Niederbauen AG vom guten Resultat des Geschäftsjahres 2021.

Die Luftseilbahn von Emmetten auf den Niederbauen hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Bild: Jonas Riedle/Nidwaldner Zeitung

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten persönlich im Berggasthaus Niederbauen empfangen und auch kulinarisch verwöhnt werden, als wie üblich am letzten Samstag im Juni die Generalversammlung der Bahn stattfand. Bei schönstem Sommerwetter waren 90 Aktionäre anwesend. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten den Anträgen des Verwaltungsrates zu. So wurden der Jahresbericht genehmigt, den Gesellschaftsorganen Entlastung erteilt und dem Gewinnverwendungsantrag zugestimmt.

Im zweiten «Coronajahr» wurde mit rund 74’000 beförderten Gästen ein Betriebsertrag von 701’000 Franken erwirtschaftet, was einem finanziellen Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der betriebliche Cashflow von 314’000 Franken stellt für die Kleinseilbahn einen Spitzenwert dar. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Jahresgewinn von 35’000 Franken ab, wie die Bahn in einer Medienmitteilung bekanntgibt.

Das Bähnli ist schuldenfrei

Die Bilanz zeige ebenfalls ein sehr erfreuliches Bild: Die Bahn verfüge über solide Eigenmittel und sei nach Rückzahlung von Darlehen schuldenfrei. Mit dieser Ausgangslage sollen auch künftige Investitionen selber finanziert werden können.

Die seit 2009 und 2013 tätigen Verwaltungsräte Urs Schaub, Stans, und Beat Würsch, Emmetten, wurden für drei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt. Auch die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG, Stans, wurde für drei weitere Jahre wiedergewählt. (sez)