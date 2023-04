Engelberg-Titlis Marco Odermatt macht einen Rückwärtssalto im Skianzug aus den 80er-Jahren – und das Internet ist begeistert Der Nidwaldner Skistar Marco Odermatt beweist einmal mehr seine Fähigkeiten auf zwei Brettern. Im Retro-Skianzug aus den 80er-Jahren zeigt er sein Können im Freeriden.

Marco Odermatt hat auch nach einer anstrengend Welcup-Saison noch lange nicht genug vom Skifahren – im Gegenteil: In seinem neuesten Instagram-Video beweist der Gesamtweltcup-Sieger und zweifache Weltmeister, dass er auch als Freerider keine schlechte Falle macht. Im Skigebiet Engelberg-Titlis setzt er zu einem Rückwärtssalto am Pistenrand an, direkt ins abfällige Gelände.

Das Renndress hat der Nidwaldner Superstar dabei gegen einen schnittigen, rot-schwarzen Skianzug im Stil der 80er-Jahren getauscht. Musikalisch umrahmt ist der Clip mit dem 80er-Hit «Jump» von Van Halen. «80‘s day! One of my favorite days», schreibt Odermatt unter seinem Beitrag.

Das Internet feiert Odermatt ab

Nicht nur Odermatt selbst hat Freude, auch das Internet ist begeistert von der akrobatischen Showeinlage. Selbst Profis melden sich in der Kommentarspalte zu Wort: «Haha nice let‘s go!», schreibt etwa Freestyle-Skifahrer Andi Ragettli.

Ein anderer User wirft die Frage in die Runde, ob es eigentlich etwas gebe, was Marco Odermatt nicht kann. Einzig bei der Haltungsnote gibt es wohl noch Luft nach oben, wie ein weiterer User findet: Note 6 von 10. (pl)