Ennetbürgen Adventsfenster sorgen für weihnachtliche Stimmung: Eine Frau bastelt seit Jahren – und hat sich ein besonderes Datum reserviert Bis zum 6. Januar leuchten die Adventsfenster. Die kreativen Ennetbürgerinnen und Ennetbürger scheuen keinen Aufwand.

Auch in diesem Jahr können in verschiedenen Gemeinden wunderschöne Adventsfenster betrachtet werden. So auch in Ennetbürgen, wo neben dem Laternenweg vom 1. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021 kunstvoll gestaltete Fenster eine angenehme Wärme ausstrahlen.

Kreative Familien haben es möglich gemacht, dass über das gesamte Gemeindegebiet beleuchtete Adventsfenster bestaunt werden können. Ein Abendspaziergang zwischen 17 und 22 Uhr lohnt sich also.

Bereits im Sommer sind alle Fenster vergeben

Bereits seit rund zehn Jahren organisiert der Pfarreirat zusammen mit der Kulturkommission der Gemeinde Ennetbürgen diesen vorweihnächtlichen Anlass. Pfarreisekretärin Sabine Waser erzählt: «Wir sind ein Team von vier bis fünf Personen, die für die Organisation der Adventsfenster zuständig sind.» Ennetbürgen hat das Glück, jedes Jahr wieder Freiwillige zu finden, die bereit sind, ein Fenster zu gestalten.

«Die meisten erklären sich schon nach dem Abschluss-Essen im Februar dazu bereit, wieder mitzumachen.»

«Die restlichen Fenster können wir im Gespräch mit verschiedenen Personen besetzen», sagt Sabine Waser. Und weiter: «Bereits im Sommer sind dann jeweils alle 24 Fenster reserviert.» Die verschiedenen Aktivitäten rund um die Adventsfenster – wie zum Beispiel der Racletteplausch im Seeplätzli – seien dieses Jahr nicht möglich gewesen, bedauert die Pfarreisekretärin.

Als Beispiel der vielen kreativ gestalteten Adventsfenster sei hier das Werk von Maya Weekes am Rotigraben 8 erwähnt. Dank der Grösse und hellen Beleuchtung ist diese Darstellung eines Hirten mit seinen Schafen von der Stanserstrasse her gut sichtbar.

Mit viel Aufwand und Liebe gestaltet: das Fenster vom 2. Dezember von Maya Weekes. Sepp Odermatt (Ennetbürgen,

11. Dezember 2020)

Maya Weekes hat schon vor Jahren einmal mitgemacht und ist auch heuer wieder dabei. «Ich mache bei solchen Projekten sehr gerne mit, weil das Basteln meine grosse Leidenschaft ist. Dabei kann ich eigene Ideen umsetzen. Mit etwas Fantasie entstehen manchmal tolle Dinge, über die ich mich so richtig freuen kann», verrät die fleissige Ennetbürgerin, die in ihrer Freizeit auch immer wieder gerne mit Kindern bastelt.

Geburtstagsüberraschung und Adventsstimmung zugleich

Eine ganz treue Mitwirkende ist Theres Bernasconi-Stein. Schon im Sommer sucht sie jeweils nach passenden Ideen, ist begeistert von diesem Adventsanlass und hat deshalb kein einziges Jahr ausgelassen.

«Seit eh und je übernehme ich den 11. Dezember. Das hat seinen Grund! Es ist der Geburtstag meines Mannes», erzählt Theres Bernasconi. Für ihren Mann Sepp sei es jeweils eine kleine Überraschung und ein guter Grund, mit einigen Freunden und Gästen zu plaudern. Dieses Jahr allerdings ohne Getränke und Gebäck – aber umso herzlicher.