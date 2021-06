Ennetbürgen Alle vier Gemeinden bekennen sich zu den ARA-Plänen Mit Ennetbürgen hat auch die letzte der vier beteiligten Gemeinden der Sanierung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Aumühle zugestimmt.

Die Ara Aumühle in Buochs. Bild: Urs Hanhart (6. Mai 2021)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 93,8 Prozent (2'013 Ja zu 133 Nein) stimmten die Ennetbürger am Sonntag klar ihrem Anteil von 2,01 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der ARA Aumühle in Buochs zu. Damit haben sämtliche vier Gemeinden, die ihr Abwasser in der Buochser Abwasserreinigungsanlage (ARA) reinigen lassen, ihren Segen für das 7,13-Millionen-Projekt gegeben. Die anderen drei Gemeinden genehmigten ihren Anteil, der sich nach dem verrechneten Frischwasserbedarf richtet, an ihren Gemeindeversammlungen. Die Buochser stimmten ihrem Anteil von 2,77 Millionen am 18. Mai zu. Die Emmetter genehmigten ihren Beitrag von 0,72 Millionen am 27. Mai, die Beckenrieder jenen von 1,62 Millionen einen Tag später.

Damit kann die ARA saniert und ausgebaut werden, was wegen des Bevölkerungswachstums nötig wurde. Nun geht's an die Detailplanung und die Auftragsvergabe. Sollte auch das Baubewilligungsverfahren glatt über die Bühne gehen, fahren Ende nächsten Jahres die Baumaschinen auf. Es wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.

Auch Rechnungen an der Urne genehmigt

Deutlich angenommen wurden auch die Rechnungen der politischen und der Kirchgemeinde, die wegen Corona auch dieses Jahr an der Urne behandelt wurden. Jene der politischen Gemeinde weist ein Defizit von 686'000 Franken aus (das sind 230'000 Franken weniger als budgetiert), dies bei einem Aufwand von 17,22 Millionen Franken. Ein Plus von 96'900 Franken gibt's bei der Kirchgemeinde. Damit ist der Gewinn 69'900 Franken höher als budgetiert.