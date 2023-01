Ennetbürgen Das Dreikönigskonzert in Ennetbürgen im Zeichen von Aufbruch und Abschied Die Frauenschola Kirchenchor Ennetbürgen bedankte sich bei ihrem abtretenden Dirigenten Peter Schmid mit einem begeisternden Konzert. Nun wagen die Sängerinnen als eigenständiges Ensemble den Schritt in die Zukunft.

Die Pfarrkirche St.Anton in Ennetbürgen war bis auf den hintersten Platz gefüllt, als Peter Schmid am vergangenen Freitag dem Orchester und der mit Männerstimmen verstärkten Frauenschola Kirchenchor Ennetbürgen den Einsatz für das «Magnificat» von Antonio Vivaldi gab. Es war ein besonderer Moment, denn es war nach fast vierzig Jahren der Auftakt zum letzten Konzert des Dirigenten mit den Sängerinnen.

Diakon Elmar Rotzer (links) verabschiedet Peter Schmid. Bild: Rafael Schneuwly (Ennetbürgen, 6. Januar 2023)

Auf der einen Seite kann sich Schmid nun vermehrt auf die Gesangstätigkeit in zwei hochkarätigen Luzernerchören konzentrieren und bekommt nun endlich die Gelegenheit für normale Rentnerferien, auf der anderen Seite bedauert er, dass der Kirchenchor Ennetbürgen nach 141 Jahren aufgelöst wird. Und natürlich fällt ihm der Abschied von der Frauenschola nicht leicht, denn er hat mit den Sängerinnen schöne Zeiten mit erfolgreichen Konzerten erlebt. Als Beispiele nennt er Auftritte in Burgdorf und in der Hofkirche Luzern sowie die Aufführung der Messe de Minuit pour Noël von Marc-Antoine Charpentier am Dreikönigstag 2017 in Ennetbürgen.

Als beim Kirchenchor immer weniger Männer mitsangen, konnte der Dirigent ab 2000 vermehrt auf die Frauenschola mit rund 20 Sängerinnen zählen. Schmid ist voller Lob: «Es war eine sehr positive Erfahrung, denn die Frauen waren zum Glück sehr engagiert und wollten unbedingt singen. Zudem stimmte die Qualität.» Auch die Frauen schätzen die Arbeit ihres Dirigenten. Ruth Würsch, die neun Jahre lang Co-Präsidentin war, bedankte sich bei Schmid im Jahresbericht 2004 für die «abwechslungsreiche, feinfühlige, humorvolle Probenarbeit und die vielen Stunden, die du uns so wunderbar erleben lässt.»

Frauenschola, Männerstimmen und die Camerata Stans vereinten sich zum Dreikönigskonzert in Ennetbürgen. Bild: Rafael Schneuwly (Ennetbürgen, 6. Januar 2023)

Glanzvolles Abschiedskonzert

Das «Magnificat» von Antonio Vivaldi, das schon früher mit dem Kirchenchor aufgeführt worden war, bildete am vergangenen Freitag zusammen mit dem «Gloria in D» vom gleichen Komponisten den Kern der Aufführung. Alle Beteiligten - die Frauenschola Kirchenchor Ennetbürgen, die als Verstärkung zugezogenen Männer, die Camerata Stans, der Organist Stephen Smith sowie die drei Solistinnen Gabriela Bürgler, Aurelia und Carmen Würsch - wurden den anspruchsvollen Werken unter der präzisen, ruhigen Leitung von Schmid in hohem Mass gerecht.

Die Solistinnen Aurelia Würsch, Gabriela Bürgler und Carmen Würsch nehmen die verdienten Blumen entgegen (von links). Bild: Rafael Schneuwly (Ennetbürgen, 6. Januar 2023)

Es war erstaunlich, wie musikalisch und mit welch guter Intonation der Chor - zum Beispiel A capella beim «O magnum mysterium» von Tomás Luis de Victoria - die schwierigen Passagen mit Begeisterung und stimmlicher Präsenz meisterte, obwohl keine von den neunzehn Frauen und keiner der zwölf Männer eine professionelle Schulung durchlaufen hat. Weil die Orgel vorne im Chor platziert war, kam das Orgelkonzert Nr. 11 von Georg Friedrich Händel besonders schön zur Geltung, und Glanzpunkte setzten bei den Vivaldi-Stücken immer wieder die drei Solistinnen und bei den Solostellen die Oboe, das Cello, die Trompete, das Fagott oder die Laute.

Aufbruch in die Zukunft

Eine wichtige Rolle nimmt beim Aufbau der neuen, nun selbstständigen Frauenschola Ennetbürgen der sehr engagierte, dreiköpfige Vorstand ein. Den Beginn der Neugründung formuliert Daniela Reichlin wie folgt: «Das war ein harter Weg der Selbstfindung, Neuorientierung, Suchen eines neuen qualifizierten Dirigenten und der Finanzierung. Wir dürfen dank einer Leistungsvereinbarung mit der Kirchgemeinde Ennetbürgen und mit Hilfe einer ortsansässigen Stiftung auf wohlwollende Unterstützung zählen.»

Reichlin ist sich bewusst, dass die Gruppe finanziell auf Engagements in anderen Gemeinden angewiesen ist. In der Person von Jan Sprta wurde ein neuer Dirigent gefunden, der ebenfalls optimistisch ist: «Es ist einer der wenigen Chöre, die sich weiterentwickeln können, weil der Altersdurchschnitt besser ist als bei vergleichbaren Ensembles. Es ist also Potenzial vorhanden.» Und Peter Schmid wird es gerne hören, dass auch unter der Leitung von Sprta die klassische, geistliche Musik an erster Stelle kommen wird.