Ennetbürgen Der alte Hotel-Pioniergeist lebt in der Honegg weiter Vor 115 Jahren eröffnete Emil Durrer das Hotel Honegg mit 72 Gästebetten. Vor zehn Jahren wurde dem Traditionshaus ein neuer Geist eingehaucht. Seitdem entdecken wieder Gäste aus aller Welt die Honegg.

Ein Bild aus den Anfängen des Hotels Honegg. Bild: PD

Der Kernser Emil Durrer kaufte im Jahr 1904 eine grosse Landfläche in der Unterhonegg in Ennetbürgen, um an dieser einmalig schönen Lage ein Hotel zu bauen. Sein Onkel und Taufpate war der legendäre Hotelunternehmer und Bergbahnerbauer Franz Josef Bucher-Durrer. Bei ihm auf dem Bürgenstock erlernte der junge Emil Durrer sein Hotelhandwerk. Im Jahr 1906 eröffnete er sein eigenes Hotel Honegg mit 72 Gästebetten und einer Handvoll Angestellten.

Auf den Tisch kamen ausschliesslich Erzeugnisse der Bauern auf der Honegg. In der Freizeit vergnügten sich die Gäste auf dem Tennisplatz, beim Krocket oder Billard und unternahmen Spaziergänge zum Felsenweg.

Das Hotel Honegg 1906 und dessen Tennisplatz. Bild: PD

Emil Durrer verunglückte 1923 bei der Renovation der Hotelfassade. Seine Frau Louise Durrer-Traxler führte das Hotel weiter mit Unterstützung der ganzen Familie. Nach der Schliessung der Honegg im Jahr 1977 kam das Hotel in privaten Besitz. Dank einem umfassenden Umbau öffnete es vor genau zehn Jahren als 5*Superior-Hotel seine Pforten in neuem Glanz.

Der Charme des alten Traditionshotels lebt weiter

Die Aussenfassade sieht noch heute aus wie vor 115 Jahren. Die wunderbare Schönheit der Berg- und Seekulisse, in die sich bis heute die Gäste sogleich bei der Ankunft verlieben, ist geblieben. Der elegante Komfort und die traumhaften Spa-Einrichtungen des Boutique-Hotels Villa Honegg, das wie ein Märchenschloss über dem Vierwaldstättersee thront, lassen sich allerdings nicht mehr mit dem alten Hotel vergleichen.

«Unsere Gäste sind hell begeistert von unserem Outdoor-Pool, der wie eine Wolke über der Landschaft schwebt», hören die Mitarbeitenden immer wieder von ihren Gästen aus aller Welt.

Die Einheimischen schätzen die grosszügige Sonnenterrasse und geniessen darauf die bereits legendäre Honegg-Crèmeschnitte oder sie lassen sich beim Kino-Dinner so richtig verwöhnen. Obwohl schon viele Stars und Sternchen das Hotel Villa Honegg besucht haben und dabei auch extravagante Wünsche erfüllt wurden, schweigen sich die Mitarbeitenden darüber aus. Diskretion ist einer der Kernwerte des Hotels.

Die renovierte« Honegg» im Abendlicht und mit neuer Fassadenbeleuchtung. Bild: PD

Der alte Pioniergeist ist noch ungebrochen vorhanden

Trotz der zehnjährigen Erfolgsgeschichte des Hotels Villa Honegg lebt der Pioniergeist weiter. Es gibt Ideen und Wünsche für zusätzliche Banketträume, ein zweites Pool-Sonnendeck oder neue attraktive Angebote im kulinarischen Bereich. So soll kommenden Winter ein Fondue-Chalet die Gäste verwöhnen. «Trotz der internationalen Kundschaft schätzen wir den Kontakt mit der lokalen Bevölkerung sehr. Es freut uns immer wieder, dass viele Einwohner stolz auf die Honegg sind und unseren Betrieb sogar als Aushängeschild für ganz Nidwalden sehen», betont der Gastgeber Marcel Hinderer zum Zehn-Jahr-Jubiläum.