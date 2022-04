Nidwalden Die Musikgesellschaft Ennetbürgen ist ein Blasorchester, das Spass macht Die Musikgesellschaft Ennetbürgen sei reifer geworden, sagt ihr Dirigent. Den Beweis blieb das Orchester am Jahreskonzert nicht schuldig.

Dirigent Michael Schönbächler. Bild: Primus Camenzind (Ennetbürgen, 2. April 2022)

Nach einem überaus langen, pandemiebedingten Unterbruch nahmen die Musikantinnen und Musikanten aus Ennetbürgen zusammen mit ihrem Dirigenten Michael Schönbächler im August des vergangenen Jahres die regelmässige Probenarbeit wieder auf. Abgänge und Dispensen wegen Corona hatte das führende sinfonische Blasorchester des Kantons Nidwalden keine zu verzeichnen. «Wir spielen zurzeit reifer und besser als noch vor der Pandemie», erklärt uns Schönbächler im persönlichen Gespräch. Er leitet das Ensemble seit 2017, konnte aus den bekannten Gründen erst sein drittes Jahreskonzert dirigieren.

Das Konzert vom vergangenen Samstag fand vor einer ausverkauften Mehrzweckhalle und unter dem Motto «Feyr & Flammä» statt. «Wir spielen mit dem Feuer», gaben die beiden Moderatorinnen Fiona Monn und Karin Odermatt dem erwartungsfrohen Publikum zu verstehen. «Der heutige Abend soll unsere Gefühlslage widerspiegeln. Wir sind in der Tat <Feyr und Flammä> wieder auf der Bühne zu sein.» Mit «Transcendent Journey», einem imposanten Eröffnungsstück von Rossano Galante (1967*, Buffalo/USA) bestätigte das lückenlos instrumentierte sinfonische Blasorchester jene Tugenden, welche ihm sein Dirigent unserer Zeitung gegenüber zusprach. Facettenreicher Klang im Tutti und wohlige Transparenz in ruhigen Sequenzen prägten von Beginn weg den Sound aus Ennetbürgen. Nach dem Feuer kam als Kontrast auch gleich das Wasser ins Spiel: «Shenandoah» von Frank Ticheli (1958, Louisiana/USA). Seine Inspiration schöpfte er aus den Flüssen des Nationalparks im Apalachengebirge. Die unterschiedlichen Energien der Gewässer wusste das Ensemble mit Sanftheit und ästhetischer Ruhe, aber ebenso aufbrausend und fast ausser Atem zu vertonen.

Unter dem Motto «Feyr & Flammä» fanden Anfang April die Jahreskonzerte der Musikgesellschaft Ennetbürgen in der ausverkauften Konzerthalle Ennetbürgen statt. Bild: Primus Camenzind (Ennetbürgen, 2. April 2022)

Regenwald und Stadtbrand

«Windows of the World», das nachfolgende Werk, stammt von Peter Graham (1958*, Schottland) und wurde von ihm als Kompositionsauftrag für die Royal Norwegian Navy Band geschrieben. Die Musikgesellschaft Ennetbürgen gab auf einer Reise durch Südamerika die ersten beiden Sätze «Rainforest» und «Amazonia» zum Besten. Naturgeräusche im Regenwald und beeindruckende solistische Bläserpassagen endeten im Swing und einer packenden Schlagzeugkadenz.

Von Mario Bürki (1977*, Bern) wurde «Der Brand von Bern» interpretiert. Die Komposition beschreibt das Flächenfeuer im Jahr 1405. Etwas langwierig, jedoch geschickt, stellt Bürki dem katastrophalen Ereignis auch Szenen aus dem Stadtleben gegenüber. Damit erhielt das Orchester einmal mehr die Gelegenheit, seine klangliche Vielfalt zu zelebrieren.

Filmmusik und Hitparade

Unverkennbar! Der zweite Teil des Abends wurde von einer Fanfare eröffnet, die zweifellos auf den berühmten Filmkomponisten John Williams (1932*, New York) schliessen liess. Und bei «Summon the Heroes» der Musik zu den Olympischen Spielen von 1996 von Atlanta, machten die Gedanken des Publikums wohl deshalb den Sprung zu den Melodien aus «Star Wars». Der Saal reagierte mit entsprechend viel Applaus – genauso wie bei den weiteren Stücken; etwa bei «Pompeji» (1984*, Spanien), der Flucht vor den Ausbrüchen des Vulkans Vesuv im antiken Italien. Der Dauerbrenner «S’Zündhölzli» des unvergesslichen Mani Matter brachte Fröhlichkeit ins Publikum zurück, während der Hit «Jung verdammt» aus dem Jahr 2014 (Lo & Leduc) nicht zuletzt durch das tolle Arrangement von Michael Schönbächler überzeugte. Das Publikum erklatschte sich aus Begeisterung drei Zugaben: «Happy», ein Hit des Jahres 2013 (Pharrell Williams); «Feuerfest», die beliebte Polka von Joseph Strauss (1827–1870, Wien) und schlussendlich den Marsch «Ennetbürgen West», eine Widmung an René Ricciardi, den ehemaligen Präsidenten des Unterwaldner Musikverbandes.

Was bleibt vom Jahreskonzert 2022 der Musikgesellschaft Ennetbürgen in Erinnerung? Ein ausdrucksstarker Dirigent, der seinem Orchester zeigt, was er von ihm hören möchte – und natürlich ein Ensemble mit prächtigem Sound, tollen Solisten und bestens disponierten Instrumentalisten an allen Notenpulten, kurzum: eine musikalische Einheit.