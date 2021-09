Ennetbürgen Gemeinderatsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl Im Juni 2022 enden die Amtszeiten mehrerer Ennetbürger Gemeinderäte. Sie alle möchten ihre begonnenen Projekte weiterbetreuen.

Aussicht über Ennetbürgen.

Bild: Manuela Jans-Koch (2. Oktober 2018)

Ende Juni 2022 läuft die Amtszeit für folgende Mitglieder des Gemeinderates Ennetbürgen aus: Gemeindevizepräsident Toni Odermatt, die Gemeinderätinnen Daniela Lüthi und Katja Durrer sowie für Andreas Zimmermann.

Sie werden sich alle für eine neue Amtsperiode zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Ebenso beabsichtigen Gemeindepräsident Viktor Eiholzer und Gemeindevizepräsident Toni Odermatt, das Präsidium und das Vizepräsidium für weitere zwei Jahre weiterzuführen. Dies schreibt der Gemeinderat von Ennetbürgen in einer Mitteilung an die Medien.

2020 waren fünf neue Mitglieder in den Gemeinderat Ennetbürgen gewählt worden. Gleichzeitig erfolgte die Neuwahl von Präsident und Vizepräsident des Gremiums. «Die neugewählten und engagierten Gemeinderatsmitglieder haben sich in der neuen Zusammensetzung sehr gut in ihre Ressorts eingearbeitet und erste Projekte erfolgreich umgesetzt», sagt Gemeindepräsident Viktor Eiholzer.

Gleiches Personal soll für Kontinuität sorgen

An der Herbstklausur wurden nun die Gemeinderatswahlen 2022 diskutiert. Gemeindepräsident Eiholzer stellte erfreut fest: «Alle Gemeinderatsmitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode in ihrer bisherigen Funktion zur Verfügung.» Alle vier zur Wahl stehenden Gemeinderatsmitglieder möchten die vielen interessanten Projekte und zahlreichen Aufgaben in der Gemeinde weiterbearbeiten. Dies ermögliche es, die Kontinuität beizubehalten und die geplanten Projekte zügig umzusetzen, heisst es in der Mitteilung. (sez)