Ennetbürgen Gemeinsam Traditionen pflegen: Nidwaldner Ländlertag wird zum Musikerlebnis Im Rahmen eines Freiluftkonzerts war es nach zweimaligem Verschieben möglich, den Volksmusik-Anlass durchzuführen.

Urchige Alphorntöne trug das Alphornquartett «Niduri» vor. Feine Jodlerchoscht bot das Duett Husistein-Flüeler mit Begleiter Kevin Amstutz dar. Bild: Otmar Näpflin (Ennetbürgen,

14. August 2021)

Diese Veranstaltung hat die Nidwaldner Volksmusikszene regelrecht herbeigesehnt: Der Nidwaldner Ländlertag. Mit der coronakonformen Durchführung des Anlasses ist ein grosses Stück Normalität im Unterhaltungsbereich zurückgekehrt. «Nur ganz so einfach war es nicht», erzählt Dani Christen vom Organisationskomitee und sagt weiter: «Wir waren uns ganz klar bewusst, dass der Ländlerabig 2021 in seiner bisherigen Art nicht stattfinden konnte. Und nach zweimaligem Verschieben fragten wir uns, wie es weitergehen soll.» Es sei in zweifacher Hinsicht kein leichtes Unterfangen gewesen, sagte er und meinte ergänzend. «Den Musikanten fehlten die Auftritte.»

Den Veranstaltern schwebte vorerst ein kleines Dorffest vor. Gleichzeitig machten ihnen aber die noch geltenden BAG-Massnahmen Sorgen. So rückte die Idee eines Freiluftkonzerts in den Vordergrund. Mit dieser Entscheidung lagen Dani Christen und seine Mitstreiter genau richtig.

Sieben Formationen und sichtbare Spielfreude

Sieben Formationen hatten sich am vergangenen Samstag, 14. August, auf dem Ennetbürger Schulareal eingefunden und beglückten die zahlreichen Besucher mit lüpfigen Klängen. Den Auftakt machte das «Echo vom Stanserhorn». Die zwei Franziska’s (Akkordeon und Piano) musizieren mit den beiden Ambauen Paul (Bass) und Patrick (Bläser) zusammen auf sehr hohem Niveau. In ihrem Repertoire befinden sich lüpfige und melodiöse Tänze bekannter Komponisten, die eine ganz gekonnte Interpretation im Innerschweizer Stil erfuhren.

Für die «Dalleweyler Muilörgeler», die seit 2009 bestehen, ist das Motto: «zämä gmiätlich ha» massgebend. Die beiden Frauen Margrit Wälchli und Vreni Wilhelm sind melodisch tonangebend, während Walter Niederberger und Hansruedi Wälchli, Akkord respektive Bass spielen. Ihr Auftreten war von sichtbarer Spielfreude und Konzentration geprägt. Mit Peter Zimmermann, Res Lussi und Fredy Gabriel, gastierte ein würdiger Vertreter der Schwyzerörgeli-Gilde in Ennetbürgen. Seit 1986 spielt dieses Trio zusammen und war schon verschiedentlich am Nidwaldner Ländlerabig zu Gast.

Neuzeitliche Alphornmusik trifft auf Jodeltalente



Mit sehr sauber vorgetragener Akkordeonmusik gefiel die Trachtämuisig Ennetbürgen, der Hans Graf, Manuel Odermatt, Otto und Fredy Gabriel angehören. «Diese Anfrage hat uns sehr gefreut», sagte Trachtenpräsident Manuel Odermatt. Und fuhr fort: «Es macht unheimlich Spass mit meinen Kollegen hier aufzuspielen, sodass zusätzliche Proben keine Mühe machten.» Ähnlich äusserten sich auch die Mitglieder vom Ländlertrio «Acheregg-Gruess». Unisono bestätigten Raphael Meier, Michael Haas und Remo Hellmüller, dass ihnen Tradition und Brauchtum wichtig sind und daher der Pflege bedürfen. Sie hegen eine Vorliebe für Tänze im Illgauer- und «Echo vom Kinzig- Stil».

Spätestens seit dem Gewinn des Nachwuchsjodlerwettbewerbes 2015 ist Madeleine Husistein aus Schwarzenberg in der Jodlerszene ein Begriff. In Marie-Soleil Flüeler aus Oberdorf hat sie eine ideale Duettpartnerin gefunden. Die zwei Gesangstalente boten mit ihren herrlichen Stimmen ausgezeichnete Darbietungen, die ihr Akkordeonist, Kevin Amstutz, ganz dezent untermalte.

Nicht unerwähnt bleiben darf, das Alphornquartett «niduri», das mit der Eröffnungsfanfare aus dem TV, für einen fulminanten Auftakt sorgte. In der Folge präsentierten Sepp Barmettler, Marco Gabriel, Reto Odermatt und Erich Zwyer traditionelle und eigene, neuzeitliche Alphornmusik. Am 20. November 2021 werden sie ihren eingespielten Tonträger vorstellen.