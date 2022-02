Ennetbürgen Kari I. hat seinen grossen Tag Der Freitag ist der wichtigste Fasnachtstag in Ennetbürgen. Der Zunftmeister ist überzeugt, dass es eine gute Fasnacht gibt.

«Das ist genial, da kann ich gar nichts anderes sagen», meint der Ennetbürger Zunftmeister Kari I. auf die Frage nach seiner Reaktion, dass die Fasnacht nun doch noch fast wie immer stattfinden kann. «Es ist schön, dass man nun wieder fast unbeschränkt unter die Leute gehen kann», sagt er, der mit bürgerlichem Namen Karl Frank heisst und einen Fischereibetrieb hat. Ohne die vielen Kontakte über die Fasnachtstage wäre sein Amt wohl nicht so prickelnd, findet er.

Kari I., alias Karl Frank, in vollem Ornat zusammen mit seiner Gemahlin Susi. Bild: PD

Als Zunftmeister muss man die Fasnacht wohl etwas im Blut haben. Kari I. war in früheren Jahren Mitglied der Guuggenmusiken Birger Fäger und Beizä Heizer. Dort hat er auch seine Frau Susi kennen gelernt, die an seiner Seite die Repräsentationspflichten eines Zunftmeisterpaars wahrnimmt. «Bis jetzt waren wir vor allem an Wochenenden unterwegs», sagt der 61-Jährige. Jetzt werde es etwas intensiver. «Wir machen das mit Freude», hält er fest. Am Freitag ist der Höhepunkt der Ennetbürger Fasnacht angesagt. Angefangen mit der Kinderfasnacht bis zu Auftritten von rund einem Dutzend Guuggen.

Kari I. wird zwei Jahre im Amt sein. Verpassen wird er in seiner Amtszeit einen grossen Umzug. Dieses Jahr ist der Umzug, für dessen Durchführung sich Ennetbürgen und Beckenried jeweils abwechseln, abgesagt worden. Kommendes Jahr ist Beckenried an der Reihe.

«Auch ohne Umzug wird das sicher eine gute Fasnacht», ist der Zunftmeister überzeugt. «Einfach etwas anders als sonst.»