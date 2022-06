Ennetbürgen Marco Lussi holt am Nationalturntag den Sieg Der Einheimische Marco Lussi siegt im Schlussgang am kantonalen Nationalturntag Luzern, Obwalden und Nidwalden gegen seinen Vereinskameraden Peter Barmettler nach zwei Minuten mit einem Hüfter-Päckli. Es ist der erste grosse Sieg des Ennetbürgers im Nationalturnen und auch als Schwinger.

Marco Lussi lässt sich als Sieger vom kantonalen Nationalturnertag Luzern, Obwalden und Nidwalden in Ennetbürgen feiern. Bild: Beat Christen

«Es ist einfach nur ein herrlicher Tag.» Marco Lussi brauchte nach dem Sieg im Schlussgang am kantonalen Nationalturntag der Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden in seiner Wohngemeinde Ennetbürgen einige Zeit, bis er am Samstag das soeben zu Ende gebrachte fassen konnte. Es war ein packender Zweikampf, den er im Schlussgang mit seinem Kameraden Peter Barmettler vom STV Ennetbürgen lieferte. «Für uns gab es nur alles oder nichts. Ein gestellter Schlussgang hätte keinem von uns geholfen. Denn mit Gabriel Würsch aus Bürglen stand ein lachender Dritte bereit, um den Tagessieg zu erben.»

Marco Lussi (oben) und Peter Barmettler vom STV Ennetbürgen schenkten sich im Schlussgang nichts. Bild: PD

Für den 32-jährigen Nidwaldner ist dies der erste grosse Sieg sowohl als Nationalturner, wie auch als Schwinger. Dass er diesen Erfolg vor seiner Haustüre feiern konnte, erfüllte ihn mit Stolz. Nach den Vornoten lediglich auf Platz elf klassiert, startete der Vater eines dreijährigen Sohnes bei den Zweikämpfen eine Aufholjagd, «bei der für einmal das Wettkampfglück auf meiner Seite stand. Gegen den Urner Jonas Gisler (TV Bürglen) im ersten Ringwettkampf hätte ich ebenso als Verlierer vom Platz gehen können, wie auch anschliessend gegen Pedro Lanz (TV Vinelz) beim Schwingen.» Seine Siegesserie setzte er beim Ringen gegen Pirmin Kolb (NTR Märstetten) fort und so traf er beim Schlussgang mit den Zwilchhosen auf Peter Barmettler, der schon nach den Vornoten die Rangliste anführte.

Das Podest in der Kategorie A von links: Gabriel Wyrsch, Marco Lussi und Peter Barmettler. Bild: PD

Andi Imhof muss Wettkampf aufgeben

Den Wettkampf schon früh aufgeben musste der als Favorit angetretene Gast Andi Imhof aus Bürglen. Dieser laboriert seit dem Urner Kantonalschwingfest an einer Fussverletzung. «Diese Verletzung auskurieren hat jetzt oberste Priorität. Ich mag Marco diesen Erfolg von Herzen gönnen.» Mit dem Sieg bei dem von seinem Stammverein STV Ennetbürgen organisierten kantonalen Nationalturnertag war die Arbeit für Marco Lussi jedoch noch nicht zu Ende. Als Bauchef des Festes tauschte er nach der Siegerehrung das weisse Turnertenu mit Arbeitskleidern. Damit unterstrich der als Bodenspezialist bekannte Schwinger seine Aussage, dass für ihn die Kameradschaft unter den Nationalturnern die Faszination dieser Sportart ausmache. Auch bei seinem grössten Erfolg in seiner bisherigen Karriere blieb der 39-fache Kranzer im Nationalturnen und achtfacher Kranzgewinner bei den Schwingern die Bescheidenheit in Person.

Ein strahlender Sieger Marco Lussi nach seinem ersten grossen sportlichen Erfolg als Nationalturner, aber auch als Schwinger. Bild: PD

Nach den Vornoten belegte Marco Lussi, in der Mitte beim Start zum 100 Meter-Lauf, lediglich Platz elf. Bild: PD

Packende Wettkämpfe von 200 Nationalturner

Insgesamt traten am Samstag in Ennetbürgen 200 Nationalturner zum Wettkampf an. «Ein gelungenes Fest von A bis Z», bilanzierte am Abend OK-Präsident Jörg Würsch. Der STV Ennetbürgen hat mit der vorbildlichen Organisation das sich selber gesetzte Ziel, Werbung für den Nationalturnsport zu machen, erreicht. Die Wettkämpfer ihrerseits dankten die gute Organisation mit ebensolchen Leistungen in den verschiedenen Kategorien. Sowohl in den Vornoten wie auch bei den Zweikämpfen kamen die in grosser Zahl erschienen Zuschauer in den Genuss von packenden Wettkämpfen.

Schlussrangliste Kategorie A Rang Name, Vorname Verein / Verband Jahrgang Total Punkte 1 Lussi Marco STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 1990 94,2 2 Wyrsch Gabriel NTR TV Bürglen / ZNTV 2001 93,9 3 Barmettler Peter STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 1990 92,9 4 Lanz Pedro TV Vinelz / BKNTV 2000 92,1 5 Gisler Jonas NTR TV Bürglen / ZNTV 2001 92,1 6 Mehr Lars STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 2002 91,4 7 Roner Remo NTR TV Bürglen / ZNTV 2002 91 8 Waser Raphael TV Beckenried / LU/OW/NW 1998 90,7 9 Peter Philipp NTR Märstetten / TG 2002 89,9 10 Kolb Pirmin NTR Märstetten / TG 2001 89,9 11 Lanz Andreas STV Roggliswil / LU/OW/NW 1994 89,7 12 Füglister Stefan ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2003 88,2 13 Jung Valentin ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2003 86,6 14 Steffen Adrian TV Vinelz / BKNTV 1992 84,4 15 Bönzli Reto TV Vinelz / BKNTV 2001 77,6 16 Imhof Andi NTR TV Bürglen / ZNTV 1984 19,2 17 Christen Fabian STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 1994 18,1 18 Würsch Lars STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 1996 10 19 Odermatt Remo STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 1994 7,3 20 Waser Christoph TV Beckenried / LU/OW/NW 2002 5,2

Yanick Siegenthalter vom NTR Märstetten gewinnt in der Leistungsklasse 1.

Schlussrangliste Leistungsklasse 1 Rang Name, Vorname Verein / Verband Jahrgang Total Punkte 1 Siegenthaler Yanick NTR Märstetten / TG 2007 67,9 2 Schärz Adrian NTR Reichenbach / BKNTV 2008 67,1 3 Bolzli Elias TV Neuwilen / TG 2007 66,6 4 Schnider Lukas ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2007 66,5 5 Köllnberger Moritz STV Luzern / LU/OW/NW 2008 65,9 6 Roner Roman TV Bürglen / ZNTV 2007 65,8 7 Mettler Damian NT Bilten / SG/AP/GL 2008 65,7 8 Allemann Luc TV Beckenried / LU/OW/NW 2008 64,5 9 Achermann Amon STV Luzern / LU/OW/NW 2008 63,6 10 Seiler Jérome NTR Aristau / ANTV 2008 63,2 11 Kiser Janik NTR Kerns / LU/OW/NW 2007 63,1 12 Füglister Felix ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2007 63 13 Anliker Ramon TV Schlatt / ZSNTV 2007 62 14 Meyer Simon STV Willisau / LU/OW/NW 2008 61,9 15 Mathis Andrin STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 2008 60 16 Leuba Pierrick NTR Kaltbrunn / SG/AP/GL 2008 57,4 17 Schatt Gian-Luca NTR Kaltbrunn / SG/AP/GL 2008 56,9

Sieger in der Leistungsklasse 2 wurde nach dem gestellten Schlussgang gegen Sebastian Schwyzer vom TV Grosswangen Luca Müllern vom STV Menzingen.

Schlussrangliste Leistungsklasse 2 Rang Name, Vorname Verein / Verband Jahrgang Total Punkte 1 Müller Luca STV Menzingen / ZNTV 2004 78 2 Habegger Andrin NTR Märstetten / TG 2005 77,3 3 Schwyzer Sebastian TV Grosswangen / LU/OW/NW 2004 77,1 4 Dubach Damian NTR Reichenbach / BKNTV 2005 76,4 5 Kolb Kilian NTR Märstetten / TG 2005 75,4 6 Wirz Martin TV Grosswangen / LU/OW/NW 2005 74,9 7 Anliker Nino TV Schlatt / ZSNTV 2005 74,3 8 Vollenweider Loic TV Marthalen / ZSNTV 2004 74,2 9 Schärz Remo NTR Reichenbach / BKNTV 2006 74,1 10 Ani John STV Roggliswil / LU/OW/NW 2006 73,8 11 Holzmann David TV Grosswangen / LU/OW/NW 2004 73,7 12 Rölli Ueli ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2006 73,5 13 Rölli Florian ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2004 72,8 14 Gisler Fabio NTR TV Bürglen / ZNTV 2006 72,5 15 Waser Kevin STV Willisau / LU/OW/NW 2006 72,5 16 Barmettler Vincenz STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 2005 72,3 17 Herger Elias NTR TV Bürglen / ZNTV 2006 71,9 18 Bolzli Cédric TV Neuwilen / TG 2004 70,4 19 Waser Mattia STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 2005 69 20 Niederberger Tobias STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 2006 68,6

Bei der Jugend 1 gewann Elias Buess (TV Maisprach).

Schlussrangliste Jugend 1 Rang Name, Vorname Verein / Verband Jahrgang Total Punkte 1 Buess Elias TV Maisprach / BLNTV 2011 49,5 2 Reichen David NTR Reichenbach / BKNTV 2011 49 3 Durrer Jonas NTR Kerns / LU/OW/NW 2011 49 4 Steiger Sven NTR Aristau / ANTV 2012 48,6 5 Kühne Nils STV Eschenbach / SG/AP/GL 2011 48,4 6 Stöckli Luca NTR Aristau / ANTV 2011 48 7 von Ah Silvan NTR Kerns / LU/OW/NW 2012 47,8 8 Ettlin Robin NTR Kerns / LU/OW/NW 2011 47,7 9 Schmid Max NTR Aristau / ANTV 2011 47,7 10 Tschudi Enrico NT Netstal / SG/AP/GL 2011 47,6 11 Ettlin Nik NTR Kerns / LU/OW/NW 2012 47,4 12 Ruof Ben TV Grüsch / BNTV 2011 47,3 13 Huwyler Liam NTR TV Bürglen / ZNTV 2012 47,3 14 Rölli Adrian ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2011 47,3 15 Gnos Linus NTR TV Bürglen / ZNTV 2012 47,3 16 Müller Elias NTR TV Bürglen / ZNTV 2011 47,2 17 Odermatt Ramon TV Beckenried / LU/OW/NW 2011 47,2 18 Janssen Lui TV Grosswangen / LU/OW/NW 2011 47,1 19 Pfeiffer Nico NT Bilten / SG/AP/GL 2012 47 20 von Rotz Jan NTR Kerns / LU/OW/NW 2011 46,9 21 Meier Louis TV Grosswangen / LU/OW/NW 2011 46,9 22 Meyer Valentin TV Grosswangen / LU/OW/NW 2012 46,6 23 Huber Mathis NTR Kaltbrunn / SG/AP/GL 2011 46,3 24 Schumacher Andri TV Vinelz / BKNTV 2011 46,1 25 Grob Julius NTR Kaltbrunn / SG/AP/GL 2011 46 26 Roth Tim NTR Märstetten / TG 2012 45,9 27 Erni Remo STV Roggliswil / LU/OW/NW 2011 45,9 28 Käslin Finn TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 45,8 29 Stadelmann Florin STV Roggliswil / LU/OW/NW 2012 45,6 30 Bösch Livio TV Grosswangen / LU/OW/NW 2011 45,5 31 Burri Marcel TV Grosswangen / LU/OW/NW 2011 45,5 32 Huber Sven STV Tuggen / ZNTV 2012 45,4 33 Durrer Toni NTR Kerns / LU/OW/NW 2011 45,3 34 Käslin Julian TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 45,1 35 Portmann Sacha TV Vinelz / BKNTV 2011 44,9 36 Schönenberg Mario TV Grosswangen / LU/OW/NW 2011 44,9 37 Käslin Livio TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 44,7 38 Huber Rik TV Buttisholz / LU/OW/NW 2012 44,7 39 Bucheli Fabio TV Buttisholz / LU/OW/NW 2011 44,6 40 Blättler Marlon STV Roggliswil / LU/OW/NW 2012 44,4 41 Dormann André TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 44,1 42 Glauser Max TV Grosswangen / LU/OW/NW 2011 44,1 43 Weber Ramon NTR Aristau / ANTV 2012 44,1 44 Huber Kilian STV Tuggen / ZNTV 2011 44 45 Odermatt Michael TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 43,7 46 Tschupp Zeno ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2011 43,5 47 Capri Eldin NT Bilten / SG/AP/GL 2012 43,3 48 Kaufmann Jan TV Maisprach / BLNTV 2012 43,2 49 Sturzenegger Nicola NTR Märstetten / TG 2012 43 50 Wenger Fabian TV Vinelz / BKNTV 2012 43 51 Burri Elias TV Buttisholz / LU/OW/NW 2011 42,9 52 Burri Tim TV Buttisholz / LU/OW/NW 2011 41,8 53 Heini Patrick STV Roggliswil / LU/OW/NW 2012 41,5 54 Kistler Elias NT Bilten / SG/AP/GL 2012 41,3 55 Zimmermann Julian TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 40,2 56 Kistler Max TV Beckenried / LU/OW/NW 2012 39 57 Gerber Janik STV Roggliswil / LU/OW/NW 2012 38,7

Beim Nachwuchs heissen die Sieger Loris Anliker (TV Schlatt) bei der Kategorie Jugend 2,

Schlussrangliste Jugend 2 Rang Name, Vorname Verein / Verband Jahrgang Total Punkte 1 Anliker Loris TV Schlatt / ZSNTV 2009 60 2 Anliker Lukas NR Rikon / ZSNTV 2009 58,8 3 Accordino Fabio NTR Märstetten / TG 2009 58,8 4 Huwyler Noe TV Bürglen / ZNTV 2010 58,5 5 Tschudi Sales NT Netstal / SG/AP/GL 2009 58,2 6 Pfeiffer Tim NT Bilten / SG/AP/GL 2009 58 7 Steiner Patrick STV Tuggen / ZNTV 2009 57,8 8 Reinhard Fynn NTR Kerns / LU/OW/NW 2009 57,5 9 Krieg Cyrill STV Tuggen / ZNTV 2009 57,5 10 Hafner Leandro TV Lutzenberg / SG/AP/GL 2009 57,1 11 Huber Jan STV Tuggen / ZNTV 2009 56,9 12 Gehrig Ueli TV Grosswangen / LU/OW/NW 2009 56,8 13 Müller Roman STV Tuggen / ZNTV 2009 56,8 14 Niggli Luisa TV Grüsch / BNTV 2009 56,4 15 Köpfli Livio NTR Aristau / ANTV 2009 56,4 16 Mettler Bianca NT Bilten / SG/AP/GL 2010 56,2 17 Ochsner Lars TV Gächlingen / SH/ZH 2009 56 18 Ambauen Pius TV Beckenried / LU/OW/NW 2009 55,8 19 Keiser Benjamin STV Luzern / LU/OW/NW 2010 55,8 20 Keiser Kilian STV Luzern / LU/OW/NW 2010 55,5 21 Rüssli Jonas STV Luzern / LU/OW/NW 2009 55,2 22 Niggli Lina TV Grüsch / BNTV 2009 55 23 Meier Ben TV Grosswangen / LU/OW/NW 2010 54,9 24 Anderhub Kimo ESV Eschenbach / LU/OW/NW 2010 54,8 25 Sawyere Tobias TV Beckenried / LU/OW/NW 2010 54,8 26 Ruof Conrad TV Grüsch / BNTV 2010 54,6 27 Ettlin Vivian NTR Kerns / LU/OW/NW 2009 54,4 28 Büchler Nick TV Buttisholz / LU/OW/NW 2010 54,1 29 Hafner Daniele TV Lutzenberg / SG/AP/GL 2010 54 30 Bösch Levin TV Grosswangen / LU/OW/NW 2009 53,9 31 Huber Remo STV Tuggen / ZNTV 2010 53,9 32 Brühlmann Marco TV Grosswangen / LU/OW/NW 2010 53,6 33 Hofstetter Livio NTR Märstetten / TG 2009 53 34 Roth Denni NTR Märstetten / TG 2010 52,9 35 Pfitzenmayer Lino NR Rikon / ZSNTV 2009 52,5 36 Buess Flavia TV Maisprach / BLNTV 2009 52,4 37 Ambauen Eric TV Beckenried / LU/OW/NW 2010 51,9 38 Mathis Ladina STV Ennetbürgen / LU/OW/NW 2010 51,9 39 Leuba Noé NTR Kaltbrunn / SG/AP/GL 2010 49,7 40 Ambauen Jules TV Beckenried / LU/OW/NW 2010 48,1

Fabio Wobmann (STV Luzern) gewann in der Kategorie Piccolo.