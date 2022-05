Ennetbürgen Musikalische Alpengrüsse verschenkt Beim Jodlerabig in Ennetbürgen sorgten die auftretenden Formationen beim Publikum für Begeisterung und Heimatgefühle.

Die einheimische Jodlergruppe Alpegruess wartete mit einem gehaltvollen Konzert auf. Die Jodlergruppe Bärgröseli und das Jodlerquartett GlarNi-Kläng leisteten wertvolle Unterstützung. Ihr Jodlerabig vom vergangenen Samstagabend war keineswegs eine supponierte Feuerwehrübung der «Alpegriässler». Ganz im Gegenteil, sie entsprach eher einer «Inspektion», die genau nach Vorgabe von «Kommandant» Urs Röthlisberger verlief. Dabei glänzten die Ennetbürger Jodler mit dem neuen ersten Basssänger Kurt Huber, aber auch durch perfekte Organisation und gepflegte Gesangskultur. Den ersten Farbtupfer setzten sie zum Konzertauftakt mit dem «Bärgfriedäjuiz» von Klaus Rubin. Im Anschluss daran gab Röthlisberger der Hoffnung Ausdruck, dass sich der Bergfriede in dieser Halle niederlassen möge, um in Ruhe und Stille diesen Klängen zu lauschen. Und ergänzend meinte er weiter: «Den sichtbaren Lichtblick, der sich am Jodlerhorizont zeigte, haben wir Anfang Jahr eingefangen, um den heutigen Abend vorzubereiten.» Es war fürwahr ein ehrgeiziges Ziel, wenn man weiss, dass die wöchentliche Probenarbeit erst Mitte Januar wieder aufgenommen werden konnte.

Die Jodlergruppe Alpegruess, eine sangesfrohe und gesellige Männerrunde, war für fröhliche Stunden besorgt. Bild: Otmar Näpflin (Ennetbürgen, 7. Mai 2022)

Es spricht für die Schaffenskraft der ehemaligen Obfrau Jodeln des Zentralschweizer Jodlerverbandes, Manuela Bernasconi, die ein gerüttelt Mass an Mehrarbeit verrichtete, um «ihre» Männerwelt für diesen Auftritt vorzubereiten. Die erarbeiteten Gesänge wie etwa «Höch obe», «Buochserhornjuiz» und weitere liessen sich hören und gaben Zeugnis von solventer Probenintensität. Die zahlreichen Zuhörer würdigten das Dargebotene mit reichlich Applaus.

Brillante «Bärgröseler»

Wenn es im Jodlerwesen eine Beliebtheitsskala gäbe, dann würde die genannte Formation einen Spitzenplatz einnehmen. Und sie engagieren zu können, ist fast gleichbedeutend mit einem Lotto-Sechser. Dieses Glück hatten nun die Jodler «vom Birgä». Die 1974 gegründete Jodlergruppe aus Alpnachstad gibt sich sehr naturverbunden und ist eine verschworene Einheit. Ihr Gastspiel in Ennetbürgen stand erstmals unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Marc Zeller. Der Meister seines Fachs, seit November 2021 in diesem Amt tätig, versteht es ausgezeichnet, den bestandenen Jodlern neben piano und forte auch Schwelltöne beizubringen. Die etwas andere Singweise wurde dadurch deutlich hörbar und zeitigt Erfolg. Neben Vorjodlern sind sie bezüglich Solisten ebenfalls sehr gut bestückt. Besonders die Lieder «Älplerziit» (Neldi Ming) und «Di Wäg» erlebten eine sehr gefühlvolle Darbietung. Ihre Naturjuize sind eigener Prägung, lösen ganz starke Gefühle aus und gehen unter die Haut. Aus ihrer Hitliste trugen sie neben «Ä Bärglergruess» und «Dr Wägbegleiter» zur Freude des Publikums noch weitere Juiz vor. Die Krönung erfolgte mit dem legendären «Bürgestöckler», den Fredy Wallimann als Alpnacher vor 40 Jahren komponierte, als er ins Sonnendorf «auswanderte».

GlarNi-Kläng – ächt Nidwaldä

Das 2018 gegründete Jodlerquartett mit Janine Gisler, Theres Hefti, Pius Amstad und Robi Gander genoss dieses Heimspiel und liess aufhorchen. Einerseits sind es die beiden Frauen mit ihrer souveränen Stimmführung, während die Herren mit solider Begleitung aufwarten. «S’Plange», aber auch «Das cha nur Liebi sii», beides recht anspruchsvolle Kompositionen, kamen tadellos daher, genauso wie die einstudierten Naturjodel.

Erwähnung verdienen zudem die Chratzbodä-Ergeler aus Sachseln und das Ländlertrio KÜWY, Emmetten, die zum Tanz aufspielten. Manuela Bernasconi amtete als versierte Moderatorin und gefiel mit ihren Versen zu den Themen «Eysi Spraach» und «Glick».