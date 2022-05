Ennetbürgen Nach 13 Jahren im Vorstand: Marcelle Berlinger ist neu Ehrenmitglied Der Frauenbund Nidwalden SKF ehrte an seiner GV zahlreiche Frauen für ihr Engagement. Ein Blick zurück zeigte zudem, dass die Pandemie auch auf den Frauenbund Auswirkungen hatte.

Marcelle Berlinger (Mitte) wurde von ihren Vorstandskolleginnen Beatrice Odermatt, Susanne Frey, Vreni Niederberger und Berta Christen (von links) zum Ehrenmitglied ernannt. Bild: Irene Infanger (Ennetbürgen, 12. Mai 2022)

Nach zwei Versammlungen ohne physische Präsenz konnten die Mitglieder des Frauenbunds Nidwalden SKF endlich wieder zusammen kommen. Zur 102. Generalversammlung lud der Kantonalverband des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes SKF nach Ennetbürgen, wo sich die FMG Ennetbürgen für die Organisation verantwortlich zeigte. Das Bedauern, dass die Jubiläums-GV zum 100-jährigen Bestehen wegen der Pandemie zweimal ins Wasser fiel, war an der GV nach wie vor spürbar. «Deshalb gibt es heute ein etwas grosszügigeren Apéro», versprach Präsidentin Vreni Niederberger am Ende der Versammlung und eröffnete damit das Buffet.

In ihrem Rückblick windete die Präsidentin den aktiven Frauen in den zahlreichen Ortsvereinen Nidwaldens zuvor ein Kränzchen. Es sei kein einfaches Jahr gewesen, ständig hätten die Vorgaben des Bundes geändert. «Ich habe gestaunt, wie einfallsreich die Frauen in den Ortsvereine Wege gefunden haben, dennoch Veranstaltungen zu organisieren», freute sich Vreni Niederberger.

Zahl der Unterstützungsgesuche gestiegen

Und dennoch: Corona hinterliess seine Spuren, im positiven wie negativen Sinne. So schloss die Rechnung des Frauenbundes statt des budgetierten Mehraufwands mit einem kleinen Gewinn von knapp 1500 Franken. Dies insbesondere weil die Jubiläums-GV nicht durchgeführt werden konnte. Der Sozialfonds Nidwalden (Sofon) für Frauen und Familien in Not hingegen weist für 2021 einen Verlust von knapp 4900 Franken aus. Wie Kassierin Madeleine Niederberger ausführte seien weniger Spenden eingegangen und auch der Verkauf der Karten schlechter ausgefallen wegen nicht stattfindender Anlässe.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hätten vor allem bei Personen im Tieflohnsegment finanzielle Probleme ausgelöst. «Der Sofon hat seit 20 Jahren noch nie so viele Gesuche erhalten wie im Jahr 2021. Dies zeigt uns, dass versteckte Not auch in Nidwalden vorkommt», erklärte Präsidentin Alice Zimmermann. Unterstützungsleistungen in der Höhe von 13‘735 Franken löste der Sozialfonds 2021 aus und erfüllte damit 18 Gesuche. Eingesetzt wurden die Leistungen für Betreuungskosten für Kinder, Umzugskosten, Aus- und Weiterbildungskosten von Frauen, aber auch Gesundheits- und Therapiekosten sowie Kosten für Babyausstattungen und zur Überbrückung.

Ehrenmitgliedschaft für Marcelle Berlinger

Für ihre freiwillige Tätigkeit innerhalb des Vereins wurden am Donnerstag zahlreiche Frauen geehrt. Präsidentin Vreni Niederberger und Vizepräsidentin Berta Christen überreichten den Geehrten Rosen und – für die regnerischen Tage – einen Schirm. Hervorzuheben sind die neuen Präsidentinnen der Ortsvereine: Brigitte Frank (FMG Ennetbürgen), Germaine Siegwart (fmg Stans), Sibylle Käslin und Bianca Würsch (Co-Präsidium FG Beckenried) sowie Angela Geering (FMG Stansstad). In den Genuss einer Rose kamen auch die restlichen Vorstandsfrauen der FG Stansstad. Der Ortsverein bekundete in der Vergangenheit Mühe, Frauen für die Vorstandstätigkeit zu finden, und war deswegen der Auflösung nahe. Sechs Frauen haben sich nun bereit erklärt, den Verein am Leben zu erhalten und sich im Vorstand zu betätigen.

Wurden für zwei weitere Jahre im Vorstand bestätigt: Präsidentin Vreni Niederberger (Dallenwil, links) und Vizepräsidentin Berta Christen (Wolfenschiessen). Bild: Irene Infanger (Ennetbürgen, 12. Mai 2022)

Seit vielen Jahren aktiv – dies alleine die letzten 13 Jahre im Vorstand des Nidwaldner Frauenbundes – war Marcelle Berlinger. Sie wurde am Donnerstag mit einer besonderen Aktion ihrer Kolleginnen aus dem Vorstand verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt. Die Beckenriederin bleibt dem Frauenbund dennoch erhalten, als Leiterin der Geschäftsstelle.

Das Präsidium wurde an der Versammlung einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt, Revisorin Priska Durrer bestätigt, ebenso wie die drei Sofon-Vorstandsmitglieder Vreni Niederberger, Christine Minder und Bernadette Hurschler. Neu im Sozialfonds mitwirken wird die Hergiswiler Mitte-Landrätin Karin Costanzo. Sie wurde für ein Jahr gewählt.