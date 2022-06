Ennetbürgen Öffentliche Mitwirkung für neue Nutzungsplanung ist gestartet Auch Ennetbürgen muss die Nutzungsplanung überarbeiten. Bis am 7. Juli dauert die Mitwirkung.

Blick vom Stanserhorn auf Ennetbürgen. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Wie in anderen Nidwaldner Gemeinden ist auch in Ennetbürgen die öffentliche Mitwirkung zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung gestartet. Bis am 7. Juli kann die Bevölkerung gemäss Medienmitteilung der Gemeinde das neue Bau- und Zonenreglement, die neuen verschiedenen Zonenpläne und weitere, informative Unterlagen einsehen. Dies entweder auf dem Bauamt oder auf der Website der Gemeinde. Es können Rückmeldungen und Anregungen eingereicht werden.

Eröffnet wurde das Mitwirkungsverfahren am 9. Juni mit dem öffentlichen Informationsanlass im Gemeindesaal Ennetbürgen. Gemeinderat Andreas Kälin informierte die rund 90 Anwesenden zugleich über die wichtigsten Auslöser und Ziele dieser Gesamtrevision. Diese seien neben der Inkraftsetzung der neuen komplett revidierten Baugesetzgebung auch die Umsetzung des kantonalen Richtplans und des kommunalen Siedlungsleitbildes.

Anna Faverio vom Buochser Raumplanungsbüro AM-Plan GmbH präsentierte den Anwesenden die wichtigsten Änderungen auf kommunaler Ebene; von der Ablösung der Ausnützungsziffer durch die Überbauungsziffer, über die zonenspezifisch festgelegten Gesamthöhen bis hin zur Einführung des Naturobjektinventars und der Sondernutzungszone «qualitätsvoller Strassenraum» entlang der Kantonsstrassenabschnitte.

Ausserordentliche Gemeindeversammlung geplant

Im Anschluss an das öffentliche Mitwirkungsverfahren werden die Unterlagen überarbeitet. Danach erfolgt die öffentliche Auflage während 30 Tagen. Dann kann gegen den Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement schriftlich und begründet Einwendung beim Gemeinderat erhoben werden. Über nicht gütlich erledigte Einwendungen und eingereichte Abänderungsanträge wird anlässlich der ausserordentlichen Gemeindeversammlung (voraussichtlich im Frühjahr 2023) entschieden. Dann werden auch der Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement beschlossen.