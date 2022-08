Ennetbürgen Stall brennt kurz vor Mitternacht nieder – Schuld war wohl ein Blitzeinschlag Am Nationalfeiertag zerstörte ein Feuer in Ennetbürgen einen Stall. Verletzt wurde niemand.

Ein Stall in Ennetbürgen fiel am Nationalfeiertag den Flammen zum Opfer. Verletzt wurde niemand. Quelle: Kantonspolizei Nidwalden

Am Montag gingen um etwa 22:40 Uhr gleich mehrere Notrufe bei der Kantonspolizei ein, wonach in Ennetbürgen, Kleinbiel, ein Stall in Flammen stehe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Stans, Nid- und Obwalden waren zwar bereits keine Menschen und Tiere mehr im Stall – jedoch konnte das komplette Niederbrennen nicht mehr verhindert werden.

So sah der Brand aus der Entfernung aus. Bild: Leserreporter

Ersten Untersuchungen zufolge könnte ein Blitzschlag hinter dem Auslöser für den Brand stecken. Die Kantonspolizei Nidwalden schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere 10'000 Franken. (rr)