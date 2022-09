Ennetbürgen «Uns liegt die Inneneinrichtung sehr am Herzen»: Die Scheuber AG gibt es seit 75 Jahren 1947 gründete Werner Scheuber senior in Ennetbürgen ein Sattler- und Tapezierer-Geschäft. Dieses Jahr feiert die dritte Generation das Jubiläum der Scheuber AG Raumgestaltung.

Seit 75 Jahren ist die Scheuber AG Raumgestaltung in Ennetbürgen die richtige Adresse für gepflegtes Handwerk. Von der Inneneinrichtung über die Innenarchitektur bis zur hauseigenen Manufaktur erfüllt die renommierte Firma Wünsche von Kundinnen und Kunden aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus.

Die Eigentümerinnen Katja Amstalden-Scheuber (links) und Franziska Scheuber freuen sich auf das Jubiläum. Bild: PD

Katja Amstalden-Scheuber und Franziska Scheuber sind seit 2018 die Inhaberinnen. Sie haben damals den erfolgreichen Betrieb in dritter Generation übernommen. Aber wie haben sich die beiden Frauen die Zuständigkeiten aufgeteilt? – «Zu meinen Verantwortungsbereichen gehören die Leitung des Teams der Wohnberatung und des Verkaufs, die Gestaltung der Ausstellung, die Sortimentsplanung und die Buchhaltung», erklärt Katja Amstalden-Scheuber, deren Spezialgebiet die Betten und Schlafsysteme sind.

Ihre Schwester, Franziska Scheuber, ist Innenarchitektin und in allen Sparten der Kundenberatung tätig. Sie ergänzt: «Ich bin zuständig für die Manufaktur mit der Polsterei, dem Vorhangnähatelier und der Bodenbelagswerkstätte. Zu meinem Bereich gehören noch das Personal und die Lernenden.» Auf die Ausbildung von Fachkräften legen die Geschwister grossen Wert. Dieses Jahr durften sie sich besonders freuen, als eine junge Frau aus ihrem Betrieb mit dem ersten Rang für die schweizweit beste Lehrabschlussprüfung der Innendekorateurinnen prämiert worden war.

Entwicklung der Firma ist eine Erfolgsgeschichte

Werner Scheuber senior gründete 1947 ein Sattler- und Tapezierer-Geschäft an der Buochserstrasse 12 in Ennetbürgen. Seine wichtigsten Aufgaben im Handwerksbetrieb waren das Herstellen von Rosshaarmatratzen für Aussteuern und anspruchsvolle Polsterarbeiten. Exakt und mit grossem Fleiss arbeitete er auch in den edlen Räumen der Bürgenstock Hotels. 1960 entstand der erste Teil des gegenwärtigen Geschäftshauses an der Buochserstrasse 5. Jetzt wurde das Angebot mit modernen Polsterarbeiten, Vorhangsystemen und Bodenbelägen erweitert.

Nach erfolgreich abgeschlossener Berufslehre gewann Werner Scheuber junior am internationalen Berufswettbewerb in Spanien die Goldmedaille und wurde «Weltmeister im Polstern». Zehn Jahre später übernahm er nach abgeschlossener Meisterprüfung zusammen mit seiner Frau Heidi das elterliche Geschäft.

Das Nähatelier und die Polsterei wurden 1991 vergrössert und zogen in die Allmendstrasse 3. Gleichzeitig baute man die Zusammenarbeit mit internationalen Möbelmarken und Kollektionen immer weiter auf, sodass ein Anbau des Geschäftsgebäudes mit modernen Fensterfronten nötig wurde. 25 Jahre später wurde das Geschäft renoviert und mit einem Showroom und einem Innenarchitekturbüro im Obergeschoss erweitert.

Die Freude am Handwerk ist geblieben

Die Geschwister Scheuber schauen optimistisch in die Zukunft. Franziska Scheuber gibt ihre Visionen preis: «Wir haben unsere Kernkompetenzen gefestigt und uns ganz bewusst für das Handwerk entschieden. Zudem wollen wir weiterhin ein so schönes Geschäft bleiben, die Kräfte aus den Synergien ziehen und sie auch nutzen.»

Katja Amstalden-Scheuber sieht das genauso und meint: «Auch in Zukunft wollen wir im Markt gut vertreten sein. Deshalb liegt uns die gesamte Inneneinrichtung sehr am Herzen. Auf die Spezialitäten der Kunden werden wir jederzeit eingehen und uns individuell anpassen.» Mit viel Freude, Dankbarkeit und grosser Motivation feiert die Scheuber AG zusammen mit ihren 20 Mitarbeitenden das 75-Jahr-Jubiläum.