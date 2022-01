Ennetbürgen Velofahrer verletzt sich nach Kollision mit Auto erheblich Am Freitag hat sich kurz vor 18 Uhr auf der Stanserstrasse in Ennetbürgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Velofahrer und einem Personenwagen ereignet.

Zum Unfall ist es gekommen, als ein Autofahrer im Bereich Herdern nach links in die Herdernstrasse einbog und gleichzeitig ein Velofahrer in Richtung Ennetbürgen Dorf einwärts fuhr. Sie kollidierten und der Velofahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu, schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital überführt werden.

Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt.