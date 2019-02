Ennetbürger Flugzeubauer: Mit Swissness im Steigflug Dass die Ennetbürger Lightwing AG eines ihrer ersten Flugzeuge an die grösste Schweizer Flugschule Horizon ausliefern konnte, ist ein vielversprechender Markteinstieg nach Mass. Philipp Unterschütz

Übergabe einer Lightwing AC4 an die grösste Flugschule der Schweiz: (von links) Marco Trüssel, CEO Lightwing AG, Michael Anklin, CEO Horizon Swiss Flight Academy, Alois Amstutz, VR-Präsident Lightwing AG und Res Schmid, Testpilot und Regierungsrat. (Bild: Philipp Unterschütz, Ennetbürgen, 18. Februar 2019)

«Ich wäre gerne Fluglehrer auf diesem Typ.» Testpilot Res Schmid war am Montagmorgen im Hangar der Firma Lightwing AG in Ennetbürgen voll des Lobes über die Lightwing AC4 (siehe unten). «Die gutmütigen Flugeigenschaften verzeihen auch gröbere Pilotenfehler. Man kann mit der AC4 in der Grundschulung alles vermitteln.» Res Schmid weiss, wovon er spricht. Der Nidwaldner Regierungsrat und ehemalige Armeepilot ist eine Flieger-Koryphäe und heute noch als Testpilot fürs Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl und als Fluglehrer tätig. Für die Lightwing AG, die den AC4 auf dem Gelände der Ruag in Serie herstellt, hat er die schwierigen Testflüge und Manöver für die Zertifizierung geflogen.

Lobende Worte gab es auch von Michael Anklin. Der CEO der Flugschule Horizon Swiss Flight Academy war selber Linienpilot und ist auch heute noch regelmässig als Pilot in der Business-Fliegerei unterwegs. «Die AC4 ist richtig lässig zu fliegen, reagiert sehr gut, man hat eine optimale Sicht aus dem Cockpit.» Und besonders wichtig für ihn als Chef der grössten Flugschule der Schweiz: «Lightwing hat ihr Ziel, ein für die Ausbildung geeignetes Flugzeug zu bauen, voll erreicht.»

Gute Aussichten für die Lightwing AG

Michael Anklin kam persönlich nach Ennetbürgen zur Übergabe «seiner» ersten AC4 – es ist die fünfte Maschine, die Lightwing gebaut hat. Stationieren wird Horizon die Maschine auf dem Flugplatz Altenrhein SG. Entscheidend für den Kauf sei vor allem die Swissness. Das Flugzeug werde von einer Schweizer Firma in höchster Schweizer Qualität und Präzision angefertigt. Ausserdem sei die AC4 mit ihrem Benzinverbrauch, der nur rund ein Drittel der herkömmlichen Schulungsflugzeuge betrage, und dem leisen Motor auch in ökologischer und ökonomischer Hinsicht überzeugend. «Der Preis für eine Schulungsstunde sinkt damit massiv.»

Falls sich die AC4 mit dem Kennzeichen HB-WAB bewährt, dürfte es nicht die letzte in der Flotte der Horizon sein, die auf ihren 20 Maschinen in sechs Flugschulen Linienpiloten ausbildet – unter anderem für die Helvetic oder Easy Jet. «Wir möchten langfristig die Ausbildung standardisieren und nur noch auf einem Flugzeugtyp anbieten – und das könnte die AC4 sein», sagt Michael Anklin. Dieses Ausbildungskonzept inklusive Flugzeugtyp möchte Horizon zudem als Franchiseprodukt ins Ausland verkaufen. Bei der Lightwing AG könnten also weitere Aufträge landen. Zudem: «Bei der Pilotenausbildung gibt es einen richtigen Boom, weil es weltweit viel zu wenig Piloten gibt. Wir werden unsere Kapazität sicher steigern», so Michael Anklin weiter.

Schleppflugzeug für Segelflieger geplant

Für Alois Amstutz, Verwaltungsratspräsident der Lightwing AG und CEO Marco Trüssel ist der Verkauf an die Horizon Belohnung und Bestätigung zugleich. Die Lightwing mit sieben Mitarbeitern ist in der Branche eine noch junge Firma. Sechs Jahre haben die Pioniere für die Entwicklung der AC4 gebraucht. Vier Maschinen sind bereits im Einsatz, unter anderem bei den Flugschulen in Beromünster und in Buttwil. Die Maschinen Nummer 6 und 7 sind derzeit im Bau. «Damit wir kostendeckend arbeiten können, müssen wir 10 Maschinen pro Jahr liefern können», erklärte Alois Amstutz. Da das Flugzeug speziell für die Ausbildung konzipiert wurde, sei der Markteinstieg über Horizon besonders wichtig und erfreulich. Man sei bereits am Verbessern des Navigationssystems und wolle das Flugzeug noch leiser machen, ergänzte CEO Marco Trüssel. «Zudem bringen wir eine Variante mit Turbomotor als Schleppmaschine für Segelflieger.»

Die AC4 der Firma Lightwing AG mit dem Kennzeichen HB-WAB im Produktions-Hangar in Ennetbürgen. (Bild: Philipp Unterschütz, 18. Februar 2019)