Ennetbürger Jodelgesang bringt Glückshormone Die Jodlergruppe Alpegruess erfreute die Zuhörer mit stimmungsvollem Naturjodel und bodenständigen Liedern. Eine Formation aus dem Urnerland überraschte mit lüpfiger Appenzellermusik. Richard Greuter

Thomas Bader (ganz links) war am Jodlerabend zum ersten Mal Vorjodler, zusammen mit Hanspeter Gander, Marco Küchler und Paul Niederberger (von links). (Bild: Richard Greuter (Ennetbürgen, 4. Mai 2019))

Dass Singen Glückshormone hervorrufen kann, ist bekannt. Die Frage, die sich vielleicht stellt: Sind es Glückshormone für den Sänger oder den Zuhörer? Eine mögliche Antwort lieferte Manuela Bernasconi, Leiterin der Jodlergruppe Alpegruess aus Ennetbürgen, die am Samstag durch den Jodlerabend führte. «Stellen sie sich vor, wie glücklich die Jodler nach der Probe nach Hause kommen», sagte sie zu den Zuschauern in der randvollen Mehrzweckhalle und fügte am Schluss des Konzertes an: «Ich hoffe, auch sie spürten einige Glückshormone und gehen glücklich nach Hause.»

Und tatsächlich: Wenn die Vorjodler der Jodlergruppe Alpegruess einen Jutz mit heller Stimme eröffnen und die Begleitstimmen das Ganze zu einem Klangbild formen, muss man sich wohlfühlen.

Talent hat ersten Einsatz als Vorjodler

Mit dem «Blattischäfeler-Juitz» von Sepp Herger erfreuten sie die Zuhörer gleich zu Beginn und setzten mit dem «Ruossgrat-Juitz» von Emil Wallimann einen Höhepunkt. Doch es kam noch besser: Als Zugabe stimmten die Gastgeber «Flüehblüemli-Juitz» von Fredy Wallimann und den «Jubiläumsjutz» des Berner Komponisten Walter Widmer an. Mit Jodelliedern wie «Mys Älpli» und «Es Chilterliedli», letzteres ein Humorlied zum Schmunzeln sowie weiteren Liedvorträgen pflegte die Jodlergruppe auch meisterhaft das Liedgut. Als der gelernte Elektroniker Thomas Bader aus dem Kanton Bern nach seiner Zusatzlehre zum Landwirt seine Arbeitsstelle bei Fredy Frank antrat, wusste noch niemand von seinem Talent. Frank, der bei der Jodlergruppe mitwirkt, erkannte schnell einmal dessen Fähigkeiten, und so stand der 27-Jährige bereits vor einem Jahr in den Reihen der Jodlergruppe. Am Samstag hatte Thomas Bader dann beim «Chüerjuitz» seinen ersten Einsatz als Vorjodler und wird zusammen mit seinen Vorjodler-Kollegen Hanspeter Gander, Marco Küchler und Paul Niederberger die Jodlergruppe prägen. Ganz nach dem Wunsch des Präsidenten Urs Röthlisberger: «Es wird gefördert und gefordert.»

Ein grosser Jodelhit als Zugabe

Mit dem «Grabi-Juitz» und später dem «Breitmatt-Juitz» und weiteren Leckerbissen bot das Sextett Jodlerklub Sarnen unter der Leitung von André von Moos, Jodelkost vom Feinsten. Als Zugabe erklang der «Steimanndli-Juiz», einer der grössten Jodelhits der letzten Jahre.

Für eine Überraschung sorgte die Jungformation Chlitalsträsseler aus dem Isenthal. Wer erwartet von einer Urner Formation schon Appenzellerklänge? Sie spielten lüpfige Appenzellermusik mit Hackbrett-Begleitung und wurden mit zwei Zugaben belohnt. Ihr Musikstil passte sehr gut zur Gastformation, dem Heimetchörli Hemberg. Ihre lebendigen Naturjodel und bedächtigen «Zäuerli» verrieten, dass Hemberg nahe an der Appenzeller Kantonsgrenze liegt. Beim «Chlausezäuerli» fehlte nur noch der Taler, der in der Schüssel schwingt, aber den konnte man sich ja vorstellen.

Zum Tanze spielte das Handorgelduett Anita und Priska aus Steinerberg. Die Frauenformation mit männlicher Bassbegleitung hat sich dem urchigen Schwyzer-Stiel verschrieben.