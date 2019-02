Ennetbürger Kirche wird 125-jährig

m Jubiläumsjahr veranstaltet die Kirchgemeinde eine ganze Anzahl Anlässe in der Kirche. Eine Auswahl:

- 10. März, 9.30 Uhr: Am Krankensonntag untermalt die Weidli-Band den Gottesdienst.

- 6. Juni, 19.30 Uhr: Pfarrkirche St. Anton – Ein Gesamtkunstwerk: Kunsthistoriker Heinz Horat zeigt die Bedeutung und Besonderheiten des neugotischen Gesamtkunstwerks auf. Denkmalpfleger Gerold Kunz wird Hinweise auf weitere Werke Hanauers in Nidwalden geben. Der Historische Verein Nidwalden, die Denkmalpflege und die Kulturkommission Ennetbürgen laden ein.

- 20. Juni: Jubiläums-Foto – Zur Feier des Jubiläums wird nach der Prozession ein Drohnen-Foto einer Menschenkette gemacht, die sich um die Kirche aufstellt.

- 15. September (Bettag) 9.30 Uhr: «Jodlersunntig» in der Kirche mit Interpreten aus dem Dorf.

Übers Jahr finden zahlreiche spezielle Gottesdienste und Konzerte statt. Informationen unter www.pfarrei-ennetbuergen.ch.