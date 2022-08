Ennetmoos Auf den Sieger wartet das trächtige Rind Engel Am 85. Allweg-Schwinget am 11. September werden über 120 Schwinger erwartet.

Ernst Amrhein (links), Züchter des trächtigen Rinds Engel, besucht zusammen mit OK-Präsident Werner Durrer den Siegerpreis in seiner Sommerresidenz am Rindertitlis ob Engelberg. Bild: PD / Beat Christen

Zwei Wochen nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln treten die Schwinger am 11. September in Ennetmoos zur 85. Austragung des traditionellen Allweg-Schwinget an. OK-Präsident Werner Durrer erwartet viele Spitzenschwinger: «Nach zwei coronabedingten Ausfällen unseres Traditionsanlasses erwarten wir in diesem Jahr über 120 Schwinger vom Nordost-, Südwest- und Innerschweizer Verband», wird Durrer in einer Medienmitteilung der Organisatoren zitiert. «Bei uns ist jeder Schwinger herzlich willkommen».

Die Schwinger seien es sich gewohnt, dass sie auf der Allweg-Kuppe in Ennetmoos ein gut organisiertes Schwingerfest erwarte. Durrer hofft, dass sie dieses Jahr auch «Neu-Eidgenossen» auf dem Allweg sehen werden.

Pilatus Flugzeugwerke AG spenden Siegerpreis

Der Sieger des Allweg-Schwinget erhält als Siegerpreis das trächtige Rind Engel, das am 6. März 2020 geboren worden ist. Das Rind gehört Ernst Amrhein, der die Liegenschaft «Ober-Hinterbach» in Ennetmoos bewirtschaftet, wo der Schwing-Wettkampf ausgetragen wird.

Spender des trächtigen Tieres sind die Pilatus Flugzeugwerke AG. Mit über 2300 Mitarbeitenden und 135 Lernenden ist die Firma eine der grössten Arbeitgeberinnen in der Zentralschweiz. Gemäss CEO Markus Bucher setzen sie ein Bekenntnis zum Standort. «Deshalb unterstützen wir auch traditionelle Schweizer Anlässe wie eben den Allweg-Schwinget», wird Bucher in der Mitteilung zitiert. (cn)