Ennetmoos Auto kollidiert frontal mit Traktor – Öl und Diesel ausgelaufen Am Samstag ist in Ennetmoos eine Autofahrerin auf die Gegenfahrban geraten und mit einem Traktor zusammengestossen. Die Strasse war wegen Aufräumarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.

Das Auto und der Traktor sind nach dem Zusammenstoss stark beschädigt. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Der Unfall hat sich am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der Stanserstrasse ereignet. Eine Autolenkerin fuhr in Richtung Kerns, als sie aus noch ungeklärten Gründen im Bereich Gruobstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie prallte frontal mit einer Traktorfahrerin zusammen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteite.

Der Traktor und das Auto waren aufgrund der Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbar waren und ein Abschleppdienst sie abtransportierte. Zudem lief gemäss Polizei eine grössere Menge Öl und Diesel aus und verunreinigten die Strasse, weswegen die Strasse in beide Richtungen für rund zwei Stunden lang gesperrt war. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch die Feuerwehr Ennetmoos grossräumig umgeleitet.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Nidwalden, die Feuerwehr Ennetmoos, zwei Abschleppunternehmen und das Strasseninspektorat Nidwalden. (spe)