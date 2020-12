Ennetmoos Brand eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses – vier Personen evakuiert Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ennetmoos konnten sich drei Personen selbstständig ins Freie begeben. Eine leicht verletzte Hausbewohnerin musste durch die Feuerwehr evakuiert werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte bi den Löscharbeiten. Bild: Kapo Nidwalden (Ennetmoos, 19. Dezember 2020)

(zim) Am späten Samstagabend erhielt die Kantonspolizei Nidwalden um etwa 23.30 Uhr die Meldung, wonach in Ennetmoos, Tal, ein Wohnhaus in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich drei im Haus anwesende Personen bereits selbstständig ins Freie begeben können.

Eine Hausbewohnerin musste durch die Feuerwehr evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehr konnte den Brand mit rund 70 Einsatzkräften unter Kontrolle bringen und löschen. Am denkmalgeschützten Haus entstand ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Nidwalden sowie weiteren Spezialisten untersucht.

Starke Rauchentwicklung beim brennenden Wohnhaus. Bild: Kapo Nidwalden (Ennetmoos, 19. Dezember 2020)

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Nidwalden, die Feuerwehren Ennetmoos, Stützpunkt Sarnen, Stützpunkt Stans, das Feuerwehrinspektorat Ob- und Nidwalden sowie der Rettungsdienst mit mehreren Teams.