Ennetmoos Grosser Widerstand gegen geplante 5G-Mobilfunkanlage in der Betti Gegen 200 Einwendungen wurden für das Gesuch einer 30 Meter hohen Antenne eingereicht. Gleichzeitig will der Gemeinderat eine Planungszone für das Gewerbegebiet Betti erlassen.

Die Sunrise UPC GmbH will in der Betti eine neue Mobilfunkanlage bauen, um die Abdeckung zu verbessern. Doch ob die rund 30 Meter hohe Antenne an der Bettistrasse 37, die auch den 5G-Standard bieten soll, so schnell gebaut wird, ist fraglich. Gegen das Baugesuch wurden über 200 Einwendungen eingereicht. Diese muss der Gemeinderat erst behandeln. Er kann sie gutheissen oder auch abweisen.

Die Betti soll nicht eine Gewerbezone bleiben. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Erschwerend für das Projekt kommt hinzu, dass der Gemeinderat für das Gewerbegebiet Betti eine Planungszone für vorerst zwei Jahre erlassen hat. Eine Beschwerde, deren Eingabefrist Anfang April endet, hätte keine aufschiebende Wirkung. «Wir stellten in Zusammenhang mit dem Baugesuch für die Mobilfunkantenne fest, dass das Gewerbegebiet Betti als Insel mitten in der Landwirtschaftszone liegt. Diese Inselbauzone widerspricht auch dem Konzentrationsprinzip gemäss Raumplanungsgesetzgebung. Das möchten wir bei der kommenden Überarbeitung des Bau- und Zonenreglementes korrigieren, das voraussichtlich nächstes Jahr in Kraft tritt», erklärt Vizegemeindepräsidentin Regina Durrer. Die Betti soll dann allenfalls der Landwirtschaftszone zugeteilt werden. Jedoch mit Besitzstandswahrung. «Die dort ansässige Gipsfabrik dürfte bleiben, nur wären dann keine Erweiterungen oder andere gewerbliche Neubauten erlaubt.»

Hürden für Mobilfunkanlage wären höher

Mit der Planungszone ist die Mobilfunkantenne aber nicht definitiv vom Tisch, stellt Regina Durrer klar. «Allerdings sind in der Landwirtschaftszone die Auflagen bezüglich Schutzbestimmungen strenger und damit die Hürden für den Bau einer solchen Antenne höher als in einem Gewerbegebiet. Klar ist aber, dass das Baugesuch entsprechend beurteilt werden müsste.»

Ennetmoos gehört bereits jetzt zu den 1000 Ortschaften mit 5G-Highspeed, also einer Internetgeschwindigkeit von bis zu 2 Gigabits pro Sekunde. Eine neue Anlage ist aber laut Sunrise UPC trotzdem notwendig: «Der Ausbau eines Mobilfunknetzes ist nie abgeschlossen. Das Netz muss entsprechend den Kundenbedürfnissen laufend ausgebaut werden», teilte das Unternehmen im Januar gegenüber unserer Zeitung mit. Die Qualitätsansprüche an das Netz seien sehr hoch und der mobile Datenverkehr verdopple sich etwa alle 18 bis 24 Monate. Mit der neuen Mobilfunkanlage verbessere sich die lokale Abdeckung wie auch die Kapazität sowohl mit 4G als auch mit 5G.