Ennetmoos Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Ennetmoos feierlich eingesegnet Mit einem Jahr Verspätung konnte das neue Tanklöschfahrzeug an der St.Jakober Kilbi eingeweiht werden.

Im Freiluftgottesdienst unterhalb der Kirche wurde das neue Fahrzeug der Feuerwehr Ennetmoos feierlich eingeweiht. Bild: PD

(sez/pd) Bei idealen Wetterverhältnissen zog die Fahnendelegation der Feuerwehr Ennetmoos zusammen mit der Fahnendelegation der Bogenschützen zum Freiluftgottesdienst in St.Jakob ein. Das blumengeschmückte Tanklöschfahrzeug bildete den Abschluss der Prozession. Vor den geladenen Gästen der Nidwaldner Sachversicherung, des Gemeinde- und Kirchenrates, der Rosenbauer Schweiz AG (Hersteller) und den Kirchbesuchern der Gemeinde wurde im Rahmen einer würdigen Zeremonie das neue Fahrzeug eingeweiht. Pfarreileiter Markus Blöse zog am Sonntag in seiner Predigt viele Parallelen zwischen dem Fahrzeug und unserem Alltag. «Brennen tut es bei uns selten, aber wenn es brennt – real oder im übertragenen Sinne –, sind wir froh um Hilfe.» Weiter sagte er: «Der stets gefüllte 3000-Liter-Wassertank des Fahrzeuges soll uns daran erinnern, stets zu wissen, an welchem ‹Hydranten› wir unsere Vorräte auffüllen können, wenn wir uns ausgepumpt fühlen.»

Nach diesen stimmigen Worten segnete Pater Adolf Schmitter das Tanklöschfahrzeug ein, das schon seit gut einem Jahr der Gemeinde gute Dienste leistet. Da aber aufgrund der Coronapandemie die letztjährige St.Jakober Kilbi ausfiel, war die Einweihung um ein Jahr verschoben worden.

Fahnendelegation und für alle Anwesenden ein Ständchen; so erhielt der Einsegnungsgottesdienst einen feierlichen Rahmen. Bild: PD

Nach dem feierlichen Auszug offerierte der Feuerwehrverein der gesamten Bevölkerung einen Apéro und den geladenen Gästen ein Mittagessen im Rahmen der St.Jakober Kilbi. Zum Abschluss der würdevollen Feier stand das neue Fahrzeug den ganzen Nachmittag zur Begutachtung bereit. Gross und Klein bestaunte interessiert das Innenleben des neuen Feuerwehrautos.