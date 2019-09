Ennetmooser Ländlertrio feiert neue Scheibe Fröhliche Stimmung herrschte am Samstagabend in Ennetmoos, wo eine CD-Taufe des Trios Wilti-Gruess gefeiert wurde. Rosmarie Berlinger

Armin Murer (von links), Philipp Gut und Urs Gut vom Ländlertrio Wilti-Gruess. (Bild: Rosmarie Berlinger, Ennetmoos, 14. September 2019)

«Wir haben Grund zum Feiern», verriet die Einladung zur CD-Vorstellung «20 Wilti Jahr» des Ländlertrios Wilti-Gruess. «Denn seit 20 Jahren sind wir als Ländlertrio unterwegs. Zu diesem Anlass haben wir uns ins Zeug gelegt und einen neuen Tonträger produziert.» Und wie das Trio sein neues Werk zum Besten gab, erlebten die Volksmusikfans in einer originell inszenierten Show in der voll besetzten Mehrzweckhalle St. Jakob am Samstagabend in Ennetmoos. Werdegang, Anekdoten und Erlebnisse während ihrer musikalischen Laufbahn brachten die drei Musikanten in Versform auf die Bühne. «20 Jahr hemmer etz scho zäme gschbiud, mängisch meh, mängisch weniger wiud, eister zäme chle lustig sey, so gad diä Zeyt ganz schneu verbey, was gits ai scheeners as spilä und singä, und s’Publikum zum Tanze bringä.»

Mit ihrem bereits dritten Tonträger wollen Armin Murer, Urs Gut und Philipp Gut an den Erfolg der vorgängigen Produktionen anknüpfen. So erlebten sie rückblickend auf den zweiten Tonträger etwa mit dem Lied «Am Sepp sey Chatz» eine riesige Sensation. Auf ihrem neuen Werk sind nebst traditioneller Ländlermusik auch Kompositionen mit moderneren Experimenten, poppige Stücke sowie ein Rock-Medley zu hören. Dafür und für weitere Aufnahmen leistet ihre langjährige Musikkollegin Elisabeth Rütimann Unterstützung am Hackbrett.

Als Überraschungsgäste tanzte am Konzert die Trachtengruppe Sarnen, und das Ländlertrio Moosbuäbä spielte zur Entlastung der Feiernden. Ein grosses Kompliment an die Qualität des neuen Tonträgers kam von Produzent Walter Fölmli von der Firma Phonoplay international Adligenswil. «Ihr habt es verstanden, eine abwechslungsreiche, tolle CD zusammenzustellen. Ihr dürft stolz sein auf euer Produkt. Bleibt so, wie ihr seid.» Eine weitere Gratulation in grosser Schwyzerörgeli-Besetzung erbrachte der Volksmusikverein Ennetmoos. Dieser war nicht nur am Abend in der Festwirtschaft tätig, sondern hat mit der Durchführung seiner Jubiläums-Chilbi am Samstag, 2. November, mit über 20 Formationen und eigener CD-Vorstellung selber Grosses vor.