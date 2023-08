Wochenblatt Erfolgreiche Sportschützen: Nidwaldner holen Medaillen Petra Lustenberger, Jean-Claude Zihlmann, Marion Fischer und Stella May gewannen Zentralschweizer Medaillen.

Elite-Podest im Junioren-Dreistellungsmatch (von links): Marion Fischer auf dem zweiten Patz, Sieger Silas Stadler und Stella May auf dem dritten Platz. Bild: Iwan Bolzern

66 Schützinnen und Schützen beteiligten sich am vergangenen Wochenende in Obernau an den Zentralschweizer Kleinkaliber-Meisterschaften.

Dass dieser traditionelle Anlass eine Fortsetzung erlebte, ist den durchführenden Sportschützen Obernau zu verdanken, denn dem Zentralschweizerischen Sportschützenverband als bisheriger Organisator fehlen aktuell die notwendigen Funktionäre. «In der Not» und im Interesse der ZSV-Matchschützen, übernahmen die Obernauer mit OK-Präsident Iwan Bolzern die diesjährige Durchführung. Als Wettkampfchef stellte sich der Oberdörfer Nachwuchsleiter Bruno Mathis zur Verfügung.

Petra Lustenberger dominierte die Elite

Ob- und Nidwalden stellte mehr als die Hälfte der Wettkämpfer und mit Petra Lustenberger aus Büren-Oberdorf, sogar die Doppelmeisterin bei der Elite.

Von möglichen 12 Medaillen gewannen die Nidwaldner zwei goldene, zwei silberne und drei Bronzemedaillen. Die mehrfache ZSV-Meisterin Petra Lustenberger präsentierte sich in Hochform.

Sowohl im 60-schüssigen Liegendmatch wie auch im anspruchsvollen Dreistellungsmatch siegte die Spitex-Personalfachfrau vor dem Urner SSV-Kaderschützen Fabio Wyrsch. In der Dreistellungs-Qualifikation bewies sie mit glänzenden 588 Punkten (195 kniend, 200 liegend, 193 stehend), dass sie für die Schweizermeisterschaften vom 6. September bereit ist.

Hinter dem zweifachen Silbermedaillengewinner Fabio Wyrsch holte der Oberdörfer Jean-Claude Zihlmann im Liegendmatch die Bronzemedaille. Ebenfalls den dritten Rang belegte im Dreistellungsmatch die Urnerin Nina Stadler.

Weitere Unterwaldner-Klassierungen im Liegendmatch: 5. Daniel von Holzen, 6. Toni Küchler, 7. Franz Keiser, 10. Alice Mathis. Dreistellung: 6. Toni Küchler, 10. Alice Mathis.

Vier Junioren-Medaillen für Nidwalden

Überraschend gewann der Entlebucher Silvan Stalder der Sportschützen Obernau, den Junioren-Liegendmatch vor Marion Fischer aus Büren-Oberdorf und vor Stella May aus Buochs-Ennetbürgen.

Weitere Nidwaldner: 4. Jolanda Graf, Buochs-Ennetbürgen, 5. Jonas Zurkirch, 7. Alena Zurkirch, 8. Anja Odermatt, alle Büren-Oberdorf, von total 29 Teilnehmenden.

Keine Überraschung bildete der Sieg vom Urner Silas Stadler im Dreistellungsmatch, wo er mit tollen 578 Punkten seine Medaillen-Absichten schon in der Qualifikation kund tat.

Nur ein Punkt hinter Stadler bewiesen Stella May mit 577 und Marion Fischer mit 572 ihre beachtlichen Fortschritte. Im Final holte Silas Stadler Gold, Marion Fischer Silber und Stella May Bronze. Ferner die Nidwaldner Finalisten: 5. Miriam Bron, Büren-Oberdorf, 6. Jolanda Graf, Buochs-Ennetbürgen, 8. Debora Baumgartner, Büren-Oberdorf.