Erstklassiges Oktett spielt in Stans

Der Klarinettist Stephan Britt hat sich mit erstklassigen Musikern zu einem Bläseroktett zusammengeschlossen, um die Werke für diese Besetzung wieder bekannter zu machen. Neben ihm besteht dieses aus Hanspeter Muri (Klarinette), Barbara Zumthurm-Nünlist und Anja Balmer (Oboe), Yi Ding und Christian Schweizer (Horn) sowie Simone Bissegger und Manuel Beyeler (Fagott).

Am Konzert in Stans ist das Oktett in Es-Dur von Ludwig van Beethoven zu hören. Höhepunkt des Abends wird Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade in Es-Dur. Das Werk sprengt den Unterhaltungscharakter einer Serenade. Im Grunde kann es als Bläsersinfonie angesehen werden. Das Konzert endet mit dem Oktett in B-Dur des mährischen Komponisten Franz Vincenz Krommer. (pd/zf)