Fasnacht Stanser Dorfplatz wird wieder zur Nidwaldner Fasnachtshochburg Nach dem grossen Umzug am Schmutzigen Donnerstag ging's am Güdismontag nochmals hoch zu und her.

12 Bilder 12 Bilder Furchterregende Gestalten am Kinderumzug in Stans. Bild: Urs Hanhart (Stans, 28. Februar 2022)

Der Nidwaldner Hauptort erlebte am Güdismontag einen weiteren fasnächtlichen Höhepunkt. Die Kinderfasnacht stand dem grossen Fasnachtsumzug vom Schmutzigen Donnerstag in nichts nach. Gegen 14 Uhr startete der Tross in der Nägeligasse, der von Zuschauern gesäumten Stansstaderstrasse entlang zum Dorfplatz. Guuggenmusigen und Kleingruppen mit originell gestalteten Sujets begeisterten die Zuschauer.

Zur gelungenen Stanser Kinderfasnacht trugen auch ein paar Wolfenschiesser Familien mit ihren Hippiekostümen bei, die auch schon den Schmutzigen Donnerstag im Nidwaldner Hauptort erlebten.

Die Stanser Chälti-Sägler und viele weitere Guuggenmusigen sorgten nach dem Umzug auf dem Stanser Dorfplatz für den passenden kakofonischen Soundtrack – und dies bei frühlingshaften Temperaturen.

Und wer die Fasnacht 2022 auch in Stans ausklingen lassen will: Am Güdiszyschtig wird auf dem Dorfplatz die Hexe zum symbolischen Abschied von der diesjährigen Fasnacht verbrannt. Bis zur nächsten Fasnacht muss man sich übrigens nicht mehr ein Jahr gedulden. Der Schmutzige Donnerstag ist am 16. Februar 2023.